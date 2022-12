JIEF Côte d'Ivoire: Nasseneba Touré lance un appel aux femmes entrepreneures

La Ministre de la Femme, la Famille et de l'Enfant (MFFE), Nasseneba Touré invite les femmes entrepreneures de Côte d'Ivoire à s'approprier les programmes gouvernementaux pour accroître leurs activités.

Les femmes entrepreneures de Côte d'Ivoire invitées à se structurer et faire “briller” leurs activités

Le vendredi 09 décembre 2022, s'est tenue à la salle Houphouët-Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan, la célébration officielle de la Journée Internationale de l’Entrepreneuriat Féminin (JIEF) qui portait sur le thème “Femmes entrepreneures: catalyseurs de la transformation pour un développement durable”.

Representant la Ministre Nassénéba Touré à cette cérémonie, c'était l'occasion pour le Directeur de Cabinet Moussa Diarassouba de rappeler aux femmes entrepreneures que le Gouvernement dispose de nombreux programmes pour l'entrepreneuriat féminin.

«Des instruments et mécanismes d’accompagnent sont mis en place pour l’accès des femmes aux financements et aux crédits bancaires. Il s’agit du Fonds d’appui aux Femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI),magistralement piloté par Madame Dominique OUATTARA, Première Dame de Côte d’Ivoire ;le Fonds Femmes etDéveloppement, logé au MFFE, le programme Phoenix conduit par le Ministère des PME, et les fonds de soutien aux secteurs productifs, dont le Fonds de

Soutien aux Petites et Moyennes Entreprises (FSPME) et le Fonds d’Appui aux Acteurs du Secteur Informel (FASI)», a-t-il rappelé.

Pour lui, la femme constitue aujourd’hui l’un des nouveaux leviers de la croissance économique de notre pays. Et le Gouvernement ivoirien sous le leadership du Président de la République SEM Alassane OUATTARA accorde une importance capitale à l'épanouissement socio-économique des femmes. Il a donc exhorté la gente féminine à redoubler d’effort pour tirer profit des avantages et opportunités du climat des affaires en Côte d’Ivoire, en vue d’améliorer leur positionnement dans ce domaine.

«Par votre détermination, vous avez déplacé bien des montagnes dressées par les discriminations et bien d’autres obstacles, il vous faut à présent gagner une autre bataille: celle de devenir les championnes de l’entrepreneuriat afin d’être le moteur de la croissance économique et du progrès social de notre pays», a-t-il lancé aux entreprenantes venues massivement à cette activité.

Camara Mariam épouse Touré Directrice de l'Autonomisation Economique de la Femme au MFFE à quand elle salué la forte mobilisation des femmes entrepreneures issues de plusieurs secteurs d'activités.

Auparavant, ce sont trois entrepreneures qui ont partagé leurs expériences avec leurs “sœurs”, avant de leur prodiguer des conseils pour “briller”.

Ainsi, Raïssa Banhoro, passée de start-up à entrepreneure en l’espace de huit ans, Djélika Yéo, productrice et animatrice d’une émission télévisée sur l’entrepreneuriat féminin ainsi que la coach en “personal branding”, Jeanne Cissoko Zézé, ont tour à tour demandé aux femmes, entre autres, d’avoir une vision, d’avoir confiance en elles-mêmes, de structurer leur business, de se former, et de faire éclore leur potentiel.

Cette cérémonie s'est terminée par une visite de stands qui a permis de faire montre du savoir-faire des femmes entrepreneures dans divers domaines d'activités.

Selon un rapport publié par ONU-Femmes, en 2017 en Côte d’Ivoire, 20% des entreprises sont dirigées par des femmes alors que 62% d’entre elles évoluent dans des unités de productio