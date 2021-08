Ténor: ‘’J’ai constaté que le véhicule allait plus vite que d’habitude…’’

Le rappeur camerounais Tenor a expliqué comment les choses se sont passées le jour de l’accident qui a occasionné la mort d’une jeune fille de 19 ans.

Ténor: ‘’L’Eternel m’a évité le pire’’

Le rappeur camerounais Tenor a été victime d’un grave accident de circulation dans la matinée du jeudi 15 juillet 2021 dans la ville de Douala au Cameroun. Une jeune fille de 19 ans répondant au nom d'Erica Nfiya Mouliom est morte sur le coup. L'artiste grièvement blessé a été conduit en urgence à l’hôpital. Fort heureusement pour lui, il s'en est sorti vivant. Mais dans l’après-midi du vendredi 30 juillet 2021, le rappeur Ténor a été mis aux arrêts et placé en détention à la prison centrale de New Bell de Douala. Il a pu rencontrer mercredi matin le juge, et sa version des faits, est désormais connue.

L’artiste a fait savoir qu’il a perdu le contrôle de sa voiture qui, selon lui, a eu des problèmes techniques. ‘’Ma voiture a eu un gros souci. J’ai démarré et pendant que j’étais en train de rouler, j’ai constaté que le véhicule allait plus vite que d’habitude et que le frein ne répondait plus. J’ai donc arrêté le moteur avant le carrefour Bessengue. Mon véhicule a failli échouer pour la première fois sous un gros camion pétrolier. L’Eternel m’a évité le pire. C’est le volant qui s’est bloqué et je n’avais plus le contrôle sur rien. Le véhicule est allé échouer sur la stèle de Bessengue; d’où le drame qui a causé le décès d’Erika‘’, a soutenu Ténor qui, rappelons-le, est poursuivi pour conduite en état d’ivresse et homicide involontaire. Par ailleurs, l’affaire a été renvoyée au 12 août prochain.

Jean Georges Moulion, père d’Erica, s’est récemment interrogé sur les circonstances réelles du décès de sa fille. Tout porte à croire qu’il reste sceptique sur l’idée que sa fille soit morte dans l'accident. “Ma fille est morte, mais je veux savoir avec mon petit cerveau. Comment une personne déclarée calcinée peut être retrouvée sans égratignure ?”, s'est-il interrogé.