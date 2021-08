Apoutchou national pleure en direct sur les réseaux sociaux, la raison

Le jeune blogueur ivoirien Stéphane Agbré dit Apoutchou national a fondu en larmes dans une vidéo postée sur sa page Facebook. Les raisons.

Apoutchou national dénonce un boycott de son événement

Stéphane Agbré alias Apoutchou national est apparu tout en larmes dans une vidéo publiée sur sa page Facebook le samedi 7 août dernier. En effet, le fils de l'actrice ivoirienne Bleu Brigitte dénonce un boycott de l'événement dont il est l'initiateur dénommé '' Les Oscars des blogueurs et influenceurs africains'', prévu pour le 10 septembre prochain à Paris en France.

Il s'agit, en effet, d'un événement qui permettra de distinguer les influenceurs africains du web. " Je prends mon temps, j'organise mon événement. Il y en a qui partagent. D'autres, non. Je me mets au-devant des choses. Je vends mes tickets, je croise les gens. Vous pouvez me reprocher des choses, mais venir attaquer mon événement (...) je ne vous ai rien fait de mal. Je suis un influenceur. Chacun de nous parle des sujets, essaie de donner de la voix. Si je parle d'un sujet et que cela devient autre chose, ne sortez pas ce contexte et venir attaquer sur ce pourquoi je me bats midi et soir. Car, au stade où je suis, j'ai bataillé pour y être. Mais pour la première fois de la vie, mon moral est à zéro", a dénoncé Apoutchou national tout en pleurs.

Même si le jeune blogueur a reçu de nombreux messages de soutien de plusieurs internautes, d'autres estiment qu'il jouait la comédie, histoire de susciter un plus d'engouement autour de son événement.

''C'est ce qui arrive à un jeune de ton âge qui vilipende n'importe comment sur les réseaux sociaux, un jeune homme qui attaque des gens qui ont l'âge de ta maman ou même plus âgés que ta maman'', a commenté un internaute.