Fête de l'indépendance : Mariatou Koné célèbre ses prédécesseurs

La fête de l'indépendance a été célébrée en Côte d'Ivoire le samedi 7 août 2021. À cette occasion, Mariatou Koné, la ministre ivoirienne de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, a rendu un vibrant hommage à ses prédécesseurs.

Fête de l'indépendance : les anciens ministres de l'Éducation à l'honneur

Samedi 7 août 2021, la Côte d'Ivoire célébrait le 61e anniversaire de son accession à l'indépendance. Mariatou Koné a eu une pensée pour les anciens ministres de l'Éducation nationale qui ont occupé cette fonction avant elle. Ainsi, dans une publication sur son compte Twitter, la professeure d'anthropologie a une pensée pour ses prédécesseurs.

"Ce 7 août, est aussi l'occasion de rendre hommage à l'architecte de la Côte d'Ivoire moderne, le président feu Félix Houphouët-Boigny, qui fut également ministre de l'Éducation nationale", a écrit la ministre ivoirienne.

Pour la fête de l'indépendance, Mariatou Koné a eu une pensée pour Kandia Camara qui a dirigé l'école ivoirienne du 15 décembre 2010 au 6 avril 2021. L'actuelle ministre de l'Éducation nationale s'est souvenue entre autres de Gilbert Bleu Lainé (7 avril 2007-5 décembre 2010), Michel Amani N'guessan (4 janvier 2000-7 avril 2007), le professeur Saliou Touré (19 juin 1993-15 décembre 1993), mais également de Joachim Bony (30 avril 1959-15 février 1963), Paul Akoto Yao (1er décembre 1971-28 avril 1983) et Lambert Amon Tanoh (15 février 1963-5 janvier 1970).

Il ne faut pas oublier que dès sa nomination par Alassane Ouattara en tant que ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation dans le gouvernement de Patrick Achi, Mariatou Koné a entrepris une série de rencontres avec certains de ses prédécesseurs. L'ancienne ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté a été reçue par Gilbert Bleu Lainé, Paul Akoto Yao et le professeur Saliou Touré. Cette action avait pour objectif de recueillir les conseils et l'expertise de ses anciens ministres en vue de mener à bien sa nouvelle mission.