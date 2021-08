Niakaramandougou: La douane saisit 7 tonnes de faux médicaments

Plus de sept tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés (MQIF), ont été saisies à Niakaramandougou (localité du nord de la Côte d'Ivoire) pendant un contrôle de routine mené par les agents de la brigade moto de la direction régionale de Bouaké. C'était le lundi 2 août 2021 sur l'axe Korhogo-Bouaké, informent les services des douanes ivoiriennes.

Les douanes ivoiriennes frappent fort à Niakaramandougou

L'information est livrée par les douanes ivoiriennes. En effet, nous apprenons que le lundi 2 août 2021 des agents de la brigade moto de la direction régionale de Bouaké (centre) ont procédé à la saisie de 7 110 tonnes de Médicaments de qualité inférieure et falsifiés (MQIF) à Niakaramandougou. Ces produits prohibés ont été soigneusement dissimulés dans un camion-remorque qui transportait 20 tonnes d'anacardes, précise notre source.

Les agents en fonction à la direction régionale de Bouaké effectuaient une vérification d'usage quand ils ont fait la découverte, ajoutent les douanes ivoiriennes. Les douanes ivoiriennes ont rappelé que la saisie s'est déroulée à Niakaramandougou sur l'axe Korhogo-Bouaké. Elles continuent pour faire savoir que le camion a été transféré dans les locaux de la direction régionale des douanes pour une fouille approfondie qui révélera 158 cartons d’un poids total de 7 110 tonnes. Les Médicaments de qualité inférieure et falsifiés ont été saisis puis stockés en magasin. Cependant, le propriétaire du véhicule mis en cause, qui a profité de la confusion au cours de la saisie, s'est fondu dans la nature.

Pour rappel, le mercredi 4 août 2021, le bureau des douanes de Noé, à la frontière terrestre entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, a saisi 275 620 comprimés et gélules de Médicaments de qualité inférieure et falsifiée (MQIF), d'un poids de 302 kg, soigneusement dissimulés sous une cargaison de diverses marchandises en en provenance du Ghana pour la Côte d'Ivoire.