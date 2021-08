Drame: L'artiste ougandais Eddy Kenzo échappe à la mort

Le chanteur ougandais Edrisah Kenzo Musuuza alias Eddy Kenzo a échappé à la mort. Ce qu’il s’est passé.

Eddy Kenzo: ''Je ne peux pas croire que nous ayons survécu, merci mon Dieu''

Edrisah Kenzo Musuuza, plus connu sous le nom d'Eddy Kenzo est un chanteur et directeur musical ougandais, membre du label Big Talent Entertainment. Il acquiert une popularité internationale en 2014 après la sortie de son single « Sitya Loss ».

Il a, à son actif, 4 albums, dont le plus récent, Roots, a été dévoilé en 2018. Kenzo a également remporté de nombreux prix nationaux et internationaux, notamment un Nickelodeon Kids Choice Award en 2018, un BET Award en 2015 et plusieurs All Africa Music Awards.

Il a également réalisé plusieurs featurings avec la chanteuse Coupé-décalé, Bomisso Nadège alias Vitale. Sa chanson intitulée ‘’Boom boom‘’ dévoilée en juin 2020, cumule aujourd’hui plus d’un million de vues sur Youtube. Alors que l’artiste ougandais est en pleine ascension, un incident a failli tout gâcher.

En effet, l'artiste a été victime d'un grave accident de voiture le 5 août dernier dans la ville de Maya en Ouganda. Le pick-up qu’il conduisait et dans lequel se trouvaient deux autres personnes, s’est retrouvé au cœur d’une collision entre plusieurs véhicules.

La voiture s’est complètement renversée, comme le témoigne une vidéo postée sur le compte Instagram du chanteur qui n'en revient toujours pas. ‘’Dieu est grand. Je ne peux pas croire que nous ayons survécu, merci mon Dieu‘’, a écrit Eddy Kenzo qui revient de loin.