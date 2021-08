Face à la cherté de la vie, Souleymane Diarrassouba propose le «solde»

Les Ivoiriens sont étouffés, ces derniers mois, par la hausse des prix des produits de première nécessité. Pendant ce même temps que Souleymane Diarrassouba annonce la période des ventes soldes

Souleymane Diarrassouba : Solde 2021 « aura lieu du 10 au 31 août 2021 »

La cherté de la vie est une réalité en Côte d'Ivoire. Les consommateurs et autres ménages ivoiriens constatent avec impuissance, la flambée des prix des produits de première nécessité. Souleymane Diarrassouba avait toutefois indiqué à ses compatriotes que « les augmentations constatées ne sont pas spécifiques à la Côte d'Ivoire ». Le ministre ivoirien du Commerce et de l'Industrie avait en effet imputé cette hausse des prix à la pandémie à Coronavirus qui a créé une véritable inflation à travers le monde.

Le membre du gouvernement ivoirien avait toutefois rassuré ses compatriotes en ces termes : « En cas de nécessité, nous allons prendre des mesures d’encadrement des prix. J’invite les populations au calme et à la sérénité, à ne pas céder à la panique et éviter de diffuser des informations qui sont de nature à perturber le marché. »

Mais jusque-là, les prix pratiqués sur les marchés et autres grandes surfaces sont de plus en plus insupportables par les ménages, qui ont du mal à joindre les deux bouts. En attendant que les choses reviennent à la normale, comme l'a promis le Président Alassane Ouattara, lors de son discours à la Nation, le 6 août 2021, Souleymane Diarrassouba annonce annonce l'ouverture des ventes soldes et équivalents.

Dans un communiqué, dont copie est parvenue à Afrique-sur7, « le Ministre du Commerce et de l’Industrie informe l’ensemble des opérateurs économiques que, conformément aux dispositions du décret n°2013-167 du 06 mars 2013 portant organisation des ventes soldes et autres formes de ventes équivalentes, la deuxième période réglementaire dédiée à l’organisation des ventes soldes de l’année 2021 aura lieu du 10 au 31 août 2021 ».

Toutefois, précise le ministère du Commerce : « Les commerçants désireux d’organiser des ventes soldes sont autorisés à le faire conformément aux dispositions du décret ci-dessus. Des équipes du Ministère du Commerce et de l’Industrie procéderont à des contrôles en vue de s’assurer de l’application effective desdites dispositions. »

À noter que le solde est une vente des articles au rabais. Cette technique commerciale est réglementée par la loi.