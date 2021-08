Laurent Gbagbo échange avec les partis politiques membres d'EDS

Laurent Gbagbo a eu un échange avec les présidents des partis politiques de la plateforme EDS (Ensemble pour la démocratie) le mardi 10 août 2021 à Abidjan.

Laurent Gbagbo dans la démarche de la création de son parti politique

24 heures après avoir annoncé sa rupture avec le FPI (Front populaire ivoirien) et sa volonté de créer un nouveau parti politique, Laurent Gbagbo a accordé une audience aux présidents des partis politiques appartenant à la plateforme EDS (Ensemble pour la démocratie et la souveraineté). C'était le mardi 10 août 2021 au siège provisoire de son parti dans la commune de Cocody.

Stéphane Kipré, premier responsable de l'Union des nouvelles générations (UNG) et gendre de l'ex-chef d'État, a pris part à la rencontre. Prenant la parole, au nom d'EDS, l'opposant ivoirien a livré les motivations qui ont conduit les partis politiques et les partenaires d'Ensemble pour la démocratie et la souveraineté à vouloir parler avec Laurent Gbagbo.

Pour sa part, Paul Armand Bohui, le porte-parole de la délégation a présenté ses condoléances à Laurent Gbagbo à la suite du décès de certains de ses proches. Il a également insisté sur les attentes des partis politiques quant à la création prochaine du nouvel instrument politique de lutte que projette le président Laurent Gbagbo, peut-on lire dans le communiqué qui a sanctionné les échanges.

Au cours de son intervention, Laurent Gbagbo n'a pas manqué de lancer un appel aux partis politiques ainsi qu'aux Ivoiriens à mutualiser leurs forces pour le combat pour l'instauration de la démocratie véritable qui, selon lui, n'existe pas encore. Il a invité tous ceux qui le souhaitent, à s'inscrire et participer à la constitution du nouveau parti politique qui sera mis sur les fonts baptismaux dans un mois et demi.