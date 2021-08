An 2 du décès de Dj Arafat : Ce que prépare Carmen Sama sa veuve

Voici ce que la veuve de Dj Arafat, Carmen Sama, a prévu pour le jeudi 12 août 2021, jour anniversaire de la deuxième année de la tragique disparition de son mari.

Ce que Carmen Sama va faire le jeudi 12 août 2021

La belle Yao Maryse Carmen alias Carmen Sama a été très impactée par le tragique décès de son conjoint Ange Didier Houon alias Dj Arafat, le 12 août 2019 à la suite d'un accident de moto. Tellement effondrée par ce drame, la jeune femme avait même voulu se suicider. Un mois après l’inhumation de Dj Arafat, toujours en 2019, Carmen Sama avait publié un message assez émouvant dans lequel elle faisait une importante promesse.

‘’Tu as laissé les personnes que tu aimais le plus au monde. Et tous les préparatifs du mariage ? Finalement j’épouse qui dans environ 4 mois ? Et Rafna ? Et tes chinois? Tu as pensé ? Nous avons toujours été 3 contre le monde, que vais-je devenir sans toi. Tu m’as brisé le cœur. Je n’arrive toujours pas à expliquer ce que je ressens. Tellement abattue. La seule chose qui me réconforte, c’est la certitude de l’immense amour que tu avais à mon égard. A mes côtés, tu étais comme un enfant. Je t’ai aimé dès le début et je continue de le faire‘’, avait-elle écrit.

Puis d'ajouter: "Je te serai infiniment reconnaissante parce que tu m’as laissé une partie de toi. Je me battrai pour notre fille. Tu sais ce qui t’a poussé à m’appeler ta lionne. Je te promets, je te ferai honneur mon lion. Jamais, je t’oublierais mon mari. Ma seule prière est que le bon Dieu t’accorde un repos éternel, je t’aime bébé‘’.

Pour la commémoration de l’an 2 du décès de Dj Arafat, Carmen Sama a aussi prévu quelque chose. Elle sera ce jeudi 12 août 2021 au Village SOS d’Abodo pour offrir des cadeaux aux enfants qui y vivent. Elle sera accompagnée par Aicha Ballo, la mère du petit Maël qui sera aussi de la partie.