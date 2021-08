International: Choguel Maïga confie le sort du Mali à Ouattara

Le Premier Ministre malien, Choguel Maïga, a expliqué le 9 août 2021 à Abidjan, au terme d’une audience que lui a accordée son homologue ivoirien, Patrick Achi, les raisons des évènements survenus dans son pays au mois de mai dernier.

Le Premier Ministre malien, Choguel Maïga: « Le Président Alassane Ouattara est l’un des plus grands avocats du Mali ...»

« Nous avons fait un large tour d’horizon sur la situation politique, sociale et sécuritaire au Mali. Nous avons pris le temps d’expliquer largement la situation, y compris les conditions qui ont conduit aux évènements du 24 mai 2021, à la suite desquels, il y a ce que nous appelons au Mali la rectification de la trajectoire de la Transition. Nous avons aussi expliqué les perspectives pour le pays », a-t-il indiqué.

Pour Choguel Maïga, le Mali est aujourd’hui engagé dans une transition inclusive, en vue de réaliser les principales préoccupations des Maliens de l’intérieur et de ceux de la diaspora, à savoir l’amélioration substantielle de la situation sécuritaire, le rétablissement de la justice et la refondation de l’Etat malien. Le Chef du gouvernement malien s’est réjoui de l’oreille attentive prêtée à ses préoccupations par le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, qui était assisté de la ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora, Kandia Camara.

« La densité des entretiens que nous avons eus, j’en suis sûr, impacteront l’évolution de la situation, sachant bien que le Président ivoirien, Alassane Ouattara, est l’un des plus grands avocats du Mali au niveau de la communauté internationale », a-t-il conclu. Choguel Maïga est à Abidjan pour prendre part au 27ème Congrès de l’Union Postale Universelle (UPU), où il représente le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta.

Source : Primature