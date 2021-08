Guinée : Des élèves-maitres revendiquent 6 mois d'arriéré de bourse

Les élèves maitres de l’École normale des instituteurs de Kankan, la deuxième plus grande ville de la Guinée, ne sont pas contents de leurs autorités. Ils revendiquent six mois d'arriéré de bourse.

Guinée : Les élèves maitres de Kankan haussent le ton

Les élèves maitres de l'École normale des instituteurs (ENI) de Kankan ont envoyé un message fort aux dirigeants de la Guinée. En effet, ces futurs enseignants ont haussé le ton contre le ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle, de l'Emploi et du Travail pour exiger le paiement de six mois d'arriéré de leur bourse d'entretien.

Ils ont même promis d'envahir les artères de Kankan en vue d'exprimer leur mécontentement. Et ce, à partir de samedi 14 août 2021.

"Alors que les étudiants des universités sont sur le point de percevoir leur bourse d’entretien, nous au compte de l’Enseignement technique, rien n'est annoncé pour le moment. Or, on a six mois d'arriérés. Donc, face à ce silence radio, nous disons aux autorités : si d’ici le 14 août, rien n’est fait, nous allons descendre dans les rues, pour demander le paiement immédiat de nos pécules ", a confié Yattara Babara, le porte-parole des élèves maitres de la préfecture de Kankan à nos confrères du site africaguinee.

Déjà en avril 2021, les élèves maitres de Kankan avaient donné du fil à retordre au gouvernement de la Guinée. Lundi 19 avril, ils ont refusé de reprendre les cours tant qu'ils ne percevaient pas leur bourse d'entretien. Malgré les revendications engagées par les autorités de l'école normale, les étudiants n'ont pas plié l'échine. Finalement, les futurs instituteurs ont regagné leurs maisons non sans jeter des pierres sur le toit du bureau du directeur de l'École normale des instituteurs de Kankan.

Courant janvier 2021, six élèves maitres ont été détenus pendant trois heures au cours d'une manifestation de colère des pensionnaires de l'école normale pour réclamer le paiement des bourses d'entretien.