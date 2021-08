Côte d'Ivoire: Soro Kanigui et les pro-Soro déterrent la hache de guerre

Les brouilles entre Soro Kanigui, député de Sirasso, et ses anciens compagnons de lutte de la galaxie soroïste, sont très loin de connaître un dénouement.

Accusé de trahison, la cinglante réponse de Soro Kanigui à ses détracteurs

Les bisbilles entre des proches de Guillaume Soro, ex-président de l' Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, et certains de leurs ex-compagnons de lutte, "accusés de trahison", dont le député Soro Kanigui, ont repris de plus belle. Par canaux interposés, ces derniers désormais partagés entre Soro et Ouattara, ne manquent aucune occasion pour se lancer des piques. Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, Kanigui Soro a littéralement ouvert le feu contre ses anciens camarades de la rébellion des Forces nouvelles, qui l'accusent de "trahison".

" Je suis heureux et fier de continuer auprès du président Alassane Ouattara ( avec le même statut ) pour défendre les valeurs pour lesquelles depuis étudiant, je me suis engagé en politique. C'est vous qui faites la politique avec des calculatrices en main en enjambant les idéologies et les parrains, pas moi. D'ailleurs, je vous mets tous au défi de publier des photos me montrant dans des cortèges partout avec vos petits maîtres quand ils se croyaient Dieu", a lâché le président du RACI, désormais membre du RHDP, parti dirigé par le chef de l'Etat Alassane Ouattara.

Anciennement proche de Guillaume Soro, le député Kanigui avait été interpellé le 23 décembre 2019 en compagnie de plusieurs autres pro-Soro dont les députés Alain Lobognon, Camara Loukimane et 17 autres membres du mouvement GPS. Sorti de prison le 24 septembre 2020, après neuf mois de détention sans jugement pour "tentative de déstabilisation et d'atteinte à la sûreté de l' Etat", Soro Kanigui avait aussitôt annoncé sa démission des instances de GPS, le mouvement politique fondé par Guillaume Soro, pour rejoindre le RHDP.

Un revirement spectaculaire, encore difficile à accepter par ses anciens compagnons pour qui le député Soro Kanigui a "rangé sa dignité pour assouvir les cris de l’estomac". "Ma Liberté est dans mes choix et ce ne sont pas vos crises de facebook sans impact sur le jeu politique national qui vont changer quelque chose. Notre silence s'explique par le fait que nous sommes maintenant et définitivement à la disposition du président Ouattara et nous agissons en fonction de ses directives. Ce n'est donc pas par crainte de vos "criaillements" inaudibles que nous avons la posture actuelle tant au strict plan personnel qu'au niveau du RACI qui en réalité vous faisait", répond l'ex-bras droit de Guillaume Soro à ses détracteurs.