Debordo charge la Yorogang d'Arafat : "Ce sont des croque-morts"

Patrick Tanguy Séry Digbeu ou encore Debordo Leekunfa n'est pas passé par quatre chemins pour cracher ses vérités au staff de feu Arafat DJ, qui vient d'organiser un hommage pour le second anniversaire du père de Rafna. Pour le "Mimi national", les organisateurs ne sont que des "croque-morts".

Debordo : "Le staff d'Arafat, ça n'existe plus"

Cela fait deux ans que Houon Ange Didier, Arafat DJ, a péri dans un accident de la circulation à Cocody-Angré. La star du couper décaler est décédée le 12 août 2021 au moment où sa carrière connaissait une ascension fulgurante. Pour le second anniversaire de sa mort, son staff et ses amis ont voulu lui rendre un vibrant hommage. Au programme, il y avait une messe d'Action de grâce, un recueillement de la famille sur la tombe du défunt, un dépôt de gerbe de fleurs sur le lieu de l'accident qui a emporté Arafat, mais également une remise de dons à des personnes démunies et un giga concert gratuit au stade d'Angré.

Aux yeux de Debordo Leekunfa, tout ceci est de l'hypocrisie. "Le staff d'Arafat, ça n'existe plus. Je les considère comme des hypocrites. Ils cherchent l'argent. Ce sont des croque-morts", a déclaré l'auteur du tube "Pikimin" sur la chaine NCI. Le chanteur de couper décaler estime qu'il aurait fallu "juste une cérémonie tranquille". "On va sur sa tombe, on prie. C'est quoi tous ces bruits, tee-shirts où les gens sont obligés de payer de l'argent", a déploré Debordo.

Poursuivant, Debordo a fait remarquer que de son vivant, Arafat avait besoin du soutien des Ivoiriens pour décrocher le disque d'or sans succès. "Mon ami était là, tranquille. Il avait ses CD à vendre, on n'a pas vu quelqu'un ici", a-t-il enfoncé. Il faut savoir qu'Arafat et Debordo ont longtemps été opposés. Ils étaient considérés comme de véritables ennemis. Cependant, les deux chanteurs ont fini par se réconcilier.