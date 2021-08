MFA: Siaka Ouattara débarqué, Yaya Fofana désigné président

La branche du Mouvement des forces d'Avenir (MFA) proche du RHDP (parti au pouvoir), est à nouveau confronté à une nouvelle crise de leadership qui pourrait occasionner un autre morcellement du parti.

MFA: La gestion du Président Siaka Ouattara, décriée

Une nouvelle crise semble se profiler à l'horizon au sein de la branche du Mouvement des Forces d'Avenir (MFA), affiliée au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Des cadres du parti, remontés contre la gestion du président Siaka Ouattara, annoncent sa destitution de la tête du parti.

" Le Mouvement des Forces d’Avenir connait encore une instabilité institutionnelle et politique profonde qui oblige la plupart des organes du Parti, les militantes et militants de base à prendre leur responsabilité face à l’histoire, en dénonçant ici et maintenant, vigoureusement et avec la dernière énergie des faits de gestion du Président Ouattara Siaka et son système de fonctionnement du Parti ", s'insurgent-ils.

Ils dénoncent entre autres "la gestion unilatérale, clanique et scandaleuse des ressources du parti" et la non-participation des cadres dirigeants du MFA "aux activités politiques et à la gouvernance du RHDP". Le parti annonce, dans un communiqué, la révocation du président Siaka Ouattara. Yaya Fofana, précédemment vice-président et porte-parole du parti fondé par l'ex-ministre Anaky Kobenan, a dans la foulée été désigné pour assurer l'intérim jusqu'à la convocation d'un congrès extraordinaire.

Mission a été confiée au président par intérim fraîchement désigné "de procéder au renouvellement de toutes les instances et structures spécialisées du parti" et "de prendre attache avec le RHDP, afin qu’il soit associé à la Gouvernance du RHDP". " Le MFA demande à ses militantes et militants de garder le calme et la sérénité et faire confiance au Président par intérim, car toutes les dispositions seront prises pour qu’ils soient associés d’une part aux activités du RHDP et d’autre part, à la Gouvernance du RHDP", poursuit le communiqué.

Le Mouvement des Forces d'avenir, faut-il le rappeler, est confronté à la troisième crise de son histoire, en l'espace d'une décennie. Les deux premières avaient occasionné la scission du parti en trois blocs, dirigés respectivement par l'ex-ministre Anaky Kobenan, fondateur du parti, l'ancien ministre Anzoumanan Moutayé, et le dernier jusque-là dirigé par l'ex-Secrétaire d' Etat Siaka Ouattara qui vient, à son tour, de se faire destituer.