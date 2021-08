Saga La Légende abandonne Emma Dobré à Kerozen DJ

Saga La Légende est déterminé à laisser Emma Dobré et Kerozen DJ poursuivre leur aventure. Invité sur le plateau de l'émission Show Buzz de Mulukuku DJ sur NCI, le chanteur ivoirien a révélé qu'il se retire pour les laisser continuer. De quoi s'agit-il ?

Saga La Légende à Emma Dobré et Kerozen : "Moi je me retire..."

L'émission Show Buzz diffusée sur les antennes de la chaine de télé NCI a été l'occasion pour Saga La Légende de clarifier les choses entre lui et Emma Dobré, mais également Kerozen DJ. On se souvient que l'artiste de couper décaler avait fait une sortie qui n'était pas du gout de la patronne d'Emma Dobre Prod. "Ça fait 5 ans qu'on me traite de gigolo et de tous les noms, tu n'as jamais fait un post pour démentir, pour laver mon image. Je vois vraiment l'intérêt que tu apportes à ton artiste Kerozen, mais ce genre de discrimination, n'est pas bon dans un label", avait déclaré Saga La Légende sur les réseaux sociaux.

Alors qu'il était invité à, l'émission animée par Mulukuku DJ, Ozone et Carina Style, Saga La Légende est revenu sur cette affaire. Pour lui, Emma Dobré n'aurait pas dû prendre ses propos sous un mauvais angle. "C'est dommage que tu aies pris ça autrement", a fait savoir le petit ami de la productrice de Kerozen DJ. Dans la foulée, le chéri de la première responsable d'Emma Dobré Prod a pris une importante décision.

"Donc moi ce que je vais faire, c'est simple. Je ne veux pas que mon travail soit lié à mes relations. Moi, je vais vous laisser continuer votre chemin ensemble, toi et ton artiste que tu aimes tant, comme ça il n'y aura pas de problème, tu n'auras pas de parti pris. Vous allez continuer votre production. Moi je me retire", a lâché Saga La Légende.