Côte d’Ivoire: Les "Gbagbo ou rien" tournent définitivement la page FPI

Damana Pickass, vice-président de la tendance Gbagbo ou rien (GOR) du Front populaire ivoirien (FPI), a déclaré, vendredi, depuis Songon, que le débat autour de la réunification du FPI est désormais "clos".

Damana Pickass (pro- Gbagbo): "Pour nous, le débat est clos et nous sommes en train de réfléchir sur le nouveau mouvement"

La scission du Front populaire ivoirien, cet épisode malheureux des quarante ans d'existence du parti fondé par l’ancien président Laurent Gbagbo, a débouché, le 9 août dernier, sur une rupture définitive des deux blocs qui se disputaient la présidence du parti depuis 2014.

Le constat est amer. Le vin est tiré. Il faut le boire. Et pour les inconditionnels de l'ex-pensionnaire de la prison de Scheveningen à La Haye, plus question de regarder dans le rétroviseur.

Pour Damana Pickass qui s'exprimait, vendredi 13 août à Songon, à l’occasion d'une cérémonie organisée en l'honneur de Laurent Gbagbo, il n'y avait aucune autre alternative que la rupture d'avec Pascal Affi N'guessan, l'ancien Premier ministre accusé par la branche dissidente de "confisquer le parti".

" Gbagbo devait-il débattre de la légalité du Fpi avec affi ? ", s'est-il interrogé. Et de poursuivre : " Pour nous, le débat est clos et nous sommes en train de réfléchir sur le nouveau mouvement, la nouvelle mission que va porter le président Gbagbo qui sera la suite logique de ce qu'il a commencé avec le FPI en 90", a tranché l'ancien exilé politique.

" Nous sommes dans une transition, en train de poser les jalons d'un nouveau départ ... Mais ils nous ont poussé à ça", a fait savoir le vice-président Damana Pickass. La décision suprenante de l'ex-chef d' Etat, rentré d'exil, le jeudi 17 juin dernier après une dizaine d'années passées loin des frontières ivoiriennes, a donné lieu à une vive polémique à laquelle, ce proche de Laurent Gbagbo a souhaité répondre.

"Nous entendons certaines personnes parler et écrire des choses dans une manœuvre de manipulation pour se présenter comme des victimes et exposer le président Gbagbo, le designer comme le responsable de la rupture, celui qui n'a pas été à même de réunir toute sa famille et ils disent qu'il ne peut pas faire la réconciliation de tous les Ivoiriens parce qu'il n'a pas pu faire la réconciliation du fpi. Je voudrais dire, pour que la confusion sorte de l'esprit de tout le monde, que la réconciliation au sein d'un parti politique n'a rien à voir avec la réconciliation nationale", a lancé Damana Pickass.

Laurent Gbagbo, faut-il le souligner, envisage la création d'un nouveau parti qui devrait probablement voir le jour d'ici fin octobre.