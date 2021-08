Ali le Code accuse Tina Glamour d'avoir vendu les voitures de Dj Arafat

Des révélations assez surprenantes ont été dévoilées sur les voitures de feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat. Ce qu'il se passe.

Tina Glamour a-t-elle vendu les voitures de son fils Dj Arafat ?

Invité jeudi 12 août sur les antennes de la Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI), l'un des managers de Dj Arafat, Youyou Toit rouge, a fait des révélations assez sur les voitures de feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat.

Il a indiqué que les voitures de Dj Arafat ne lui appartenaient pas véritablement, car il n'avait pas encore fini de les solder avant son décès. Youyou Toit Rouge a confié que les propriétaires ont récupéré leurs différents véhicules après la mort du big boss de la Yorogang.

'' Les voitures sont réparties chez les propriétaires. Quand on veut payer quelque chose, peut-être qu'on ne finit pas de payer et il faut faire la mutation, mais quand le truc n'est pas à ton nom, ça ne t'appartient toujours pas. Arafat avait commencé à payer ces voitures et au finish, il faut finir de les payer. Mais une fois que cela n'est pas fait, le propriétaire a ses papiers. Donc la voiture lui revient de droit'', a soutenu Youyou Toit rouge.

Ces propos ont suscité de nombreuses réactions dont celle d'Ali le code qui a publié un reçu qui montre que Dj Arafat s'est acquitté de l'intégralité du montant requis pour l'une de ses voitures. Il a donc demandé à son compagnon de la Yorogang, Youyou Toit rouge, de dire que c'est plutôt Tina Glamour qui a vendu les voitures de Dj Arafat.

''C’est à credit il a payé hein ! C’est moi Ali le code. J’ai soldé en bas, c’est ma signature. Les voitures sont où ? Chez les Propriétaires. Ayez les c... de dire la vérité. Vendues tout simplement par mère Nati. C’est pour son fils ohhh. Avec tout ça y’a pas d’argent pour promouvoir la musique d’Arafat. C’est sa mère'', a indiqué Ali le code sur sa page Facebook.