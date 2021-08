Mali: GPS de Soro craint pour "la vie et la sécurité" de Ben Souck

Le Comité d'orientation et de coordination de Générations et peuples solidaires (GPS), le parti de l'ex-chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, a, dans une déclaration, exprimé ses craintes quant à la vie de M. Sess Soukou Mohamed dit Ben Souck, un de ses cadres, interpellé le 11 août dernier au Mali. Ci-dessous, la déclaration du parti de Guillaume Soro.

Le GPS en appelle aux autorités maliennes pour la libération de M. Sess Soukou Mohamed

Le mardi 10 août 2021, M. Sess Soukou Mohamed dit Ben Souck, ancien Député-Maire de Dabou, membre du Comité d’Orientation et de Coordination (COC) de Générations et Peuples Solidaires(GPS) a été enlevé en pleine rue à Bamako.

Le lendemain mercredi 11 août 2021, un communiqué signé de M. Idrissa Hamidou Touré, Procureur de la République près le Tribunal de Grand instance de la Commune IV du district de Bamako informe que M. Sess Soukou a « été interpellé sur ses instructions, par la gendarmerie national en exécution d’un mandat d’arrêt international décerné le 16 novembre 2020 par Mme le juge du 9ème cabinet d’instruction du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ».

Est-il besoin de rappeler que M. Sess Soukou Mohamed s’est retrouvé en exil au Mali suite à la violente répression qui s’était abattue sur Générations et Peuples Solidaires (GPS) en décembre 2019, conduisant à l’arrestation et à la condamnation de plusieurs de ses dirigeants ?

M. Sess Soukou Mohamed croyait bien faire en se réfugiant auprès du peuple malien qu’il a toujours considéré comme frère. Les peuples ivoiriens et maliens ont toujours entretenu des liens historiques de Paix, d’Amitié et de Fraternité que nul ne devrait mettre à mal ;

Le Comité d’Orientation et de Coordination (COC) de Générations et Peuples Solidaires (GPS) dénonce la manière dont cette arrestation a été effectuée, qui revêt plus les aspects d’un kidnapping qu’une interpellation obéissant aux règles et procédures d’un État respectueux des droits et libertés des citoyens ;

Le Comité d’Orientation et de Coordination (COC) de Générations et Peuples Solidaires(GPS) rappelle aux autorités de la Transition malienne leur engagement à mettre en place un Etat de droit fondé sur la justice, le respect de la personne humaine et le respect des libertés fondamentales des citoyens quelle que soit leur origine ;

Le Comité d’Orientation et de Coordination (COC) trouve suspect que cette arrestation intervienne au moment où le Premier ministre malien se trouve en visite en Côte d’Ivoire, laissant penser à une collusion entre les régimes ivoirien et malien pour la traque des opposants ivoiriens réfugiés au Mali ;

Le Comité d’Orientation et de Coordination (COC) de Générations et Peuples Solidaires(GPS) prend à témoin l'opinion nationale ivoirienne, celle du Mali ainsi que l'opinion internationale et exprime ses plus vives inquiétudes quant à la vie et à la sécurité de M. Sess Soukou Mohamed ;

Le Comité d’Orientation et de Coordination (COC de Générations et Peuples Solidaires(GPS)) en appelle aux autorités maliennes pour la libération de M. Sess Soukou Mohamed dont la situation de refugié requiert de leur part une protection et une assistance, au regard des liens entre nos pays et à la tradition d’hospitalité du peuple frère du Mali.

Fait à Abidjan le 14 aout 2021