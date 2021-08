Titrologie : Bataille au FPI, «Gbagbo agit en autocrate, il nous a déçus»

La guerre de tranchées entre les anciens camarades de la gauche ivoirienne se poursuit. La Titrologie du 17 août 2021 en fait un large écho, et donne un aperçu de ce qui se trame dans les deux camps. Les partis d’Alassane Ouattara et d’Henri Konan Bédié restent également à la une de la presse ivoirienne du jour.

Titrologie : Création d’un nouveau parti, « Voici le nouveau plan de Gbagbo »

Le divorce est totalement consommé entre Laurent Gbagbo et Pascal Affi N’Guessan. Sia André (Député et vice-président du FPI) déclare à la une de Le Patriote : « Gbagbo agit en autocrate, il nous a déçus. » « Un ex-collaborateur de Gbagbo le crucifie » à la une de Le Rassemblement. « C’est un ennemi de la paix; Merci à Ouattara pour Gagnoa », a-t-il déclaré. « Laurent Gbagbo, un drôle de démocrate », poursuit L’Expression.

Et comme dirait l’autre, le chien aboie, la caravane passe. Pour la création de son nouveau parti, L’Inter présente « le nouveau plan de Gbagbo ». Et Le Nouveau Réveil d’indiquer : « Le retour de Gbagbo à l’atelier. » Le quotidien Aujourd’hui déclare pour sa part que, pour parler de son nouveau parti, « Gbagbo rencontre 180 fédéraux ». Notre Voie revient par ailleurs sur la rencontre entre Gbagbo et Affi tenue dans la capitale belge. « Voici la vraie histoire du document de Bruxelles », croit savoir le confrère. « La vérité qui étale le mensonge d’Affi », contredit Le Temps. Tournant définitivement le dos au Front populaire ivoirien (FPI), Konaté Navigué s’explique dans les colonnes du journal Le Temps. « Je réponds favorablement à l’appel de Gbagbo », déclare le désormais ancien Vice-président du FPI pro-Affi N’Guessan, avant d’ajouter : « J’ai écouté, analysé et discuté sa proposition; j’ai été séduit par les idées de rajeunissement ».

Toutefois, révèle L’Essor ivoirien, pour la création d’un nouveau parti, « Gbagbo bloqué juridiquement ». Polémique autour du parti de Gbagbo, Le Bélier appelle à la vigilance, et prévient : « L’opposition ne doit pas se laisser distraire », puis il ajoute : « Il faut éviter de faire le jeu du régime. » L’Avenir met en lumière la guerre de positionnement qui aurait lieu dans la galaxie Gbagbo. « Assoa Adou tente de verrouiller Koné Katinan », apprend-on du confrère. Dans cette guéguerre Gbagbo - Affi, Le Nouveau Réveil estime que « Simone Gbagbo est arbitre malgré elle ».

Dernière Heure Monde révèle « comment Bédié a fait échec au RHDP dans le Grand Centre ». Le Député Amankou Jean Michel reste formel à la une de Le Bélier : « Au PDCI-RDA, le 10 des 10 s’appelle Henri Konan Bédié. » « Bédié, sérieux candidat au Prix Nobel de la paix », prophétise Le Nouveau Réveil. Et Le Matin de s’interroger sur un transfuge du PDCI : « En dépit de son adhésion au RHDP, Lambert Kouassi Konan, 1er soutien du PDCI à Tiébissou ? » Le Rassemblement explique « comment les cadres RHDP verrouillent Bédié ». À Raviart, « des sections entières du PDCI et le président des jeunes virent au RHDP », écrit Le Matin.

« Le message poignant Dr Boga Sako à Bédié, Ouattara et Gbagbo », note L’Inter. Le défenseur des droits de l’homme se veut cependant retissant quant au cas de Guillaume Soro. « Pourquoi je ne peux pas plaider le retour de Soro », explique le fondateur de Fidhop. « Les avocats de Ben Souk confondent le Procureur de la République du Mali », écrit Générations nouvelles.

Pour son retour en Côte d’Ivoire, « Ce que la CPI prépare pour Blé Goudé », titre Le Temps, avant de donner les « précisions de la Cour ». Pour les victimes de la crise postélectorale, Pascal Logbo (président du NPR) plaide sur Le Temps : « Que les coupables des 3 000 morts soient trouvés. »

Pour la note sportive de la titrologie de ce mardi, Générations nouvelles évoque le tirage au sort de la CAN 2021. « Les probables adversaires des Éléphants », écrit le journal proche de Guillaume Soro.