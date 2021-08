Le chanteur Grand P à Eudoxie Yao: ''Ton pied, mon pied''

La chanteur guinéen, Grand P, refuse d'accepter la décision de la bimbo ivoirienne Eudoxie Yao de mettre fin à leur relation.

Grand P refuse de lâcher Eudoxie Yao

Dans une vidéo publiée récemment sur les réseaux sociaux, l'on a aperçu Grand P, fiancé de la bimbo ivoirienne, Eudoxie Yao, en compagnie de la chanteuse sénégalaise Viviane Chidid. Le chanteur guinéen ne s'était pas gêné pour afficher son intention d'épouser la chanteuse sénégalaise. La vidéo publiée sur les réseaux sociaux, a mis la bimbo ivoirienne dans tous ses états. Celle-ci a annoncé la fin de sa relation avec Grand P, dans un message posté sur sa page Facebook.

''Grand P, lors de son séjour au Sénégal, a fait des vidéos avec la chanteuse Viviane Chidid dans lesquelles il a annoncé qu'il va épouser la chanteuse sénégalaise. Des internautes ont relayé ces vidéos. Certains se moquaient de moi et me proféraient des injures. Alors, j'ai décidé de mettre fin à ma relation avec Grand P", a expliqué Eudoxie Yao. Mais pour Moussa Kaba, alias Grand P, il n'est pas question de rupture. "Mon amour EDO, pour moi, tu es ce qu'il y a de plus beau dans ce monde. Sur mon coeur, j'écrirai ton nom, pour que je pense à toi pour toujours. Mon véritable bonheur c'est d'être avec toi, tu es l'amour de ma vie. Le soleil est pour tout le monde, mais toi, tu es mon soleil à moi seul. Toi et moi, c’est jusqu'a la gare", a indiqué Grand P sur son compte Instagram.

Ce mardi 17 août 2021, Grand P est revenu à la charge, en postant une nouvelle vidéo sur sa page Facebook, dans laquelle on l'aperçoit aux côtés d' Eudoxie Yao. ''Mon pied, ton pied'', a-t-il indiqué.