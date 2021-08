Côte d'Ivoire: Mme Awa Dosso remplace Bakary Sanogo à la tête du CICG

Changement à la direction du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG). Mme Awa Dosso a été nommée nouvelle responsable de la communication gouvernementale.

CICG: Bakary Sanogo passe la main à Mme Awa Dosso

Le Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG) a une nouvelle directrice. Mme Awa Dosso a pris les rênes de la structure qui dirige la communication du gouvernement ivoirien. La passation des charges entre l’ancien directeur Bakary Sanogo et la nouvelle directrice Awa Dosso, a eu lieu ce mardi 17 août 2021. Le CICG diffuse régulièrement des produits de communication afin de fournir aux publics cibles l’information nécessaire, aisément compréhensible et facilement accessible sur les politiques, décisions et projets du gouvernement pour une meilleure adhésion des populations.

Selon la vision de l'ancien directeur, qui sera poursuivie et renforcée par Mme Awa Dosso, la nouvelle mission du CICG consiste à apporter un soutien robuste aux efforts de développement engagés par le gouvernement, et en montrer les acquis, en faire un large écho, chiffres et images à l’appui, auprès des populations bénéficiaires. Mme Awa Dosso a été conseillère technique à la direction générale de l'Agence Côte d'Ivoire PME où elle s'est brillamment illustrée pour avoir été en charge de la communication. Nous y reviendrons.