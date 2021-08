Beaumelle prévient l’Algérie: "On va vendre très chère notre peau"

Après le tirage au sort de la CAN 2022, le sélectionneur des Eléphants de Côte d’Ivoire, Patrice Beaumelle, est impatient de croiser le fer avec l’Algérie, tenante du titre. C’est le groupe E où figurent deux autres adversaires à ne pas sous-estimer.

Beaumelle défie les Fennecs d’Algérie, Champions d’Afrique et grands favoris de la CAN 2022

A l’issue du tirage au sort effectué mardi à Yaoundé, le sélectionneur des Eléphants, Patrice Beaumelle, a affiché son respect vis-à-vis de l’Algérie, tout en assurant que son équipe ne nourrira aucun complexe. «On se retrouve avec un géant d’Afrique et deux équipes, la Sierra Leone et la Guinée équatoriale qui ont fini second dans leur poule de qualification. J’ai beaucoup de respect pour ces sélections. C’est une poule relevée », a analysé Patrice Beaumelle.

Les Eléphants auront leur mot à dire lors de la Can 2022. « L’Algérie est évidemment favorite. Cela va donner des matchs disputés, âpres, avec du football très différent. J’ai hâte d’y être. On va se préparer pour vendre très chère notre peau», prévient le technicien français. Le Cameroun, pays hôte de la compétition et deuxième nation la plus titrée d'Afrique avec cinq trophées, affrontera en match d'ouverture le Burkina Faso le 9 janvier à Yaoundé, puis l'Éthiopie et le Cap-Vert. Al'instar de Beaumelle, Samuel Eto’o qui a eu la main légère avec son pays, le Cameroun, a réagi sur la teneur du groupe A.

«Le groupe est équilibré et abordable. Même si nous avons un très bon groupe et un excellent sélectionneur, la question que je me poserai, c’est la gestion de la pression vu que nous jouerons devant 26-27 millions de Camerounais. J’espère que mes jeunes coéquipiers géreront bien cette pression pour que le peuple camerounais soit victorieux au soir de cette finale», a lancé l’ex-buteur du FC Barcelone, Samuel Eto’o, invité à participer au tirage au sort de la CAN 2022. Initialement prévue en 2021, la Coupe d'Afrique des nations (CAN) au Cameroun, aura finalement lieu du 9 janvier au 6 février 2022 dans sept stades et six villes de ce pays d'Afrique centrale.