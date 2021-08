Côte d’Ivoire: Démarrage effectif des travaux du Métro d’Abidjan

Démarrage des travaux du métro d'Abidjan. Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a annoncé le 17 août 2021 à Abidjan, au terme d’une visite de la ligne du Métro allant d’Anyama à Port-Bouët, le démarrage des travaux de libération des emprises.

Métro d’Abidjan: Les travaux de libération des emprises entrent dans leur phase active, selon le Premier Ministre Patrick Achi

« Nous entrons dans la phase active du démarrage des travaux du Métro d’Abidjan. Il y a eu une première phase de lancement qui a permis d’achever les études d’exécution, comprenant l’identification du tracé et des gares. Une seconde phase a consisté à voir tout au long des emprises, les bâtis existants, et de savoir les contraintes liées à leur libération. Aujourd’hui, nous passons à la phase effective des travaux de libération des emprises », a indiqué Patrick Achi.

Le Chef du gouvernement a insisté pour que cette opération se fasse de la manière la plus humaine possible. Et d’ajouter qu’au-delà de la construction de la ligne du Métro, le projet comportera également un volet aménagement urbain. Il consistera à créer des marchés, des supermarchés, des logements sociaux, des logements à loyers modérés qui permettront d’avoir une activité humaine tout le long du tracé. Et ce, en adéquation avec la qualité et le standard du Métro qui va être mis à la disposition des populations. Patrick Achi a réitéré l’importance que revêt le Métro d’Abidjan pour le gouvernement.

« C’est un projet majeur, il était important qu’avec les ministres, nous fassions une dernière visite, avant que les acteurs opérationnels se mettent à l’œuvre sur le terrain. Ce n’est pas uniquement un Métro que nous construisons, c’est véritablement la ville qu’on transforme. Ce sera un des projets phares au nombre des réalisations du Président Alassane Ouattara », a-t-il conclu. Le Premier Ministre était accompagné, au cours de cette visite, des ministres des Transports ; de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et celui de la Communication, des Médias et de la Francophonie.

Source : Primature