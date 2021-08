L'appel urgent de Boga Sako Gervais à Bédié, Ouattara et Gbagbo

Boga Sako Gervais est rentré d'exil le 9 juillet 2021. Dimanche 15 août 2021, le président de la FIDHOP (Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique) a lancé un appel pressant à Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara en faveur de la réconciliation nationale.

Boga Sako Gervais : "La Côte d'Ivoire est paralysée, mais..."

À l'occasion d'un meeting le dimanche 15 août 2021 à Divo, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, Boga Saka Gervais a laissé un message aux trois dinosaures de la politique ivoirienne, notamment Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. Le premier responsable la FIDHOP (Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique) a ouvertement déclaré qu'à l'approche de l'élection présidentielle, ces poids lourds de la scène politique de Côte d'Ivoire devraient se rencontrer en vue de préparer cette échéance électorale.

"La Côte d’Ivoire est paralysée, mais apparemment, on pense qu’il y a la paix. Je demande aux trois présidents, Bédié, Gbagbo, Ouattara, retrouvez-vous, parlez-vous, et sauvez la Côte d‘Ivoire", a clamé Boga Sako Gervais. Il faut que Laurent Gbagbo, après avoir passé dix années à La Haye, est rentré à Abidjan le jeudi 17 juin 2021. L'ancien président de la République a rendu une visite à Henri Konan Bédié moins d'un mois après son retour en Côte d'Ivoire. Samedi 10 juillet 2021, l'ex-détenu de la prison de Scheveningen est arrivé à Daoukro, la ville natale du président du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire).

Mardi 27 juillet, Laurent Gbagbo et son grand rival Alassane Ouattara se sont rencontrés au Palais présidentiel d'Abidjan-Plateau. Au cours de cette rencontre historique, les deux anciens adversaires ont pris l'engagement d'oeuvrer pour la paix en Côte d'Ivoire. "Je suis très heureux des discussions parce qu'elles étaient détendues. Je suis fier de ça. J'ai souhaité que de temps en temps on puisse avoir ce genre de rencontre", avait affirmé le mentor de Charles Blé Goudé à sa sortie d'audience.

Pour l'heure, Ouattara, Bédié et Gbagbo ne se sont pas encore retrouvés. C'est justement ce que souhaite Boga Sako Gervais, une rencontre à trois pour préparer la présidentielle 2025.