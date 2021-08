Badro Escobar aux côtés d'une victime des chinois de Dj Arafat

Badro Escobar, ex-fidèle compagnon de feu Dj Arafat, a apporté son soutien à une jeune dame dont le magasin a été pillé le jeudi 12 août 2021, lors des festivités marquant la commémoration de l'an 2 du décès de Dj Arafat.

Badro Escobar: "Ayons de bons comportements. Respectons la mémoire de DJ ARAFAT "

Le jeudi 12 août 2021 marquait la commémoration de la deuxième année du décès du roi du Coupé-décalé, Ange Didier Houon alias Arafat DJ, survenu le 12 août 2019 suite à un tragique accident de moto.

Ce jour-là, les fans de l'artiste, communément appelés ‘’Chinois‘’, avaient inondé le lieu de l’accident sis à Angré 7e tranche dans la commune de Cocody. Ce qui a bien évidemment perturbé la circulation dans la zone, tout en créant également d’énormes embouteillages.

Mais cette commémoration s’est achevée sur une fausse note. Le concert de clôture au stade d’Angré a été émaillé de cas d'agression et de pillage. ‘’Ma cité se trouve juste à côté du stade. Le stade d’Angré n’a pas pu contenir une grande majorité des fans. Mécontents, les gars se sont livrés à des actes répréhensibles …‘’, a dénoncé un résident.

Dans une vidéo publiée sur la toile, l'on a pu apercevoir une jeune femme en pleurs, dont le magasin situé à Angré, a été pillé. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant la colère de plusieurs internautes qui ont demandé l'interdiction des hommages à Dj Arafat dans la commune de Cocody.

Face à cette situation, Badro Escobar, ex-fidèle compagnon de feu Dj Arafat, n'est pas resté les bras croisés. Il a rendu visite à la jeune femme afin de lui apporter son soutien.

''Je me suis rendu aux côtés de la dame concernée ce mercredi 18 août 2021, pour lui exprimer ma compassion et dans le même élan lui apporter mon soutien. Après un amère constat et une evaluation des dommages et pertes occasionnés par les actes de ces individus mal intentionnés, nous avons décidé dès demain (jeudi), de mener des actions en vue de réhabiliter le magasin de cette généreuse dame'', a informé Badro Escobar sur sa page Facebook, tout en adressant un message aux chinois de Dj Arafat.

'' Les chinois sont des grouyeurs. Arafat Dj n’aurait jamais accepté une telle chose. Il a toujours encouragé « la chine » à travailler. C’est l’occasion d’inviter « la chine » à ne pas entrer dans le jeu de certaines personnes sur les réseaux sociaux. Ayons de bons comportements. Respectons la mémoire de DJ ARAFAT '', a-t-il ajouté.