Makosso Camille raconte comment il a été humilié au Plateau

Le général Makosso Camille fait partie des personnes très suivies sur la toile. Le jeune pasteur ivoirien est très actif sur les réseaux sociaux. Dans une récente publication, le frère ainé de Lolo Beauté a raconté une mésaventure qu'il a vécue il y a quelques années.

Makosso Camille évoque son passé de jeune cireur

Makosso Camille peut se vanter de connaitre la célébrité. Le pasteur est suivi par 597 000 personnes sur son compte Instagram. Par ailleurs, sa page Facebook officielle compte plus de deux millions d'abonnés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le "père de la marmaille" a connu une enfance difficile. Le frangin de Lolo Beauté l'a révélé à travers une publication sur Instagram.

"Pendant 2 ans, j’ai été cireur de chaussures quittant en gbaka Abobo pour Adjamé en bas du pont. Marchant de la gare nord d’Adjamé à la cité administrative du Plateau et ensuite descendre du Plateau à Adjamé", a raconté Makosso Camille. Poursuivant, le général Makosso a rappelé un évènement qui l'a marqué en tant que jeune cireur.

"Quand je pense à cette époque je me rappelle qu’un monsieur m’a humilié et failli me frapper parce que j’avais juste dit "tonton on va cirer ma chaussure", s'est souvenu Makosso. "Tu peux faire un métier humiliant pour d’autre et un jour devenir millionnaire. Croyez et battez-vous, car Dieu est avec vous", a-t-il conseillé à ses followers. Ce témoignage de Makosso Camille a suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux. En effet, les internautes ont fortement apprécié ce témoignage du "général" de la "marmaille".

Souvent controversé, l'homme qui défend la "marmaille", n'hésite pas donner son avis sur plusieurs sujets qui font le buzz sur Internet. Tout récemment, il a craché ses vérités à Apoutchou National qui l'a associé à un évènement qu'il organise à Paris en octobre 2021.