Mercato - PSG : Le Real Madrid a bouclé le dossier Kylian Mbappé

Le Real Madrid est fin prêt et attend le verdict du PSG pour s’offrir Kylian Mbappé ! Le club merengue a mis les bouchées doubles pour faire transférer l’attaquant parisien cet été.

Real Madrid: Kylian Mbappé attendu pour inaugurer le nouveau stade Santiago Bernabéu

Lancer une offensive avant la clôture du marché des transferts pour Kylian Mbappé. Le Real Madrid entend mener à bien ce dossier XXL du mercato. Déterminé à s'offrir les services du numéro 7 du PSG, le président du Real Madrid ferait tout son possible pour que personne ne plombe cette opération cet été.

Et Florentino Pérez aurait pris personnellement les choses en main. En effet, le président du Real Madrid aurait décidé de travailler seul sur cette opération et de traiter directement avec l'émir du Qatar, Tamim Bin Hamad Al Zani.

Selon David Ornstein, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dès cet été. Lors du David Ornstein Show, le journaliste de The Athletic David Ornstein a fait passer le message suivant ces dernières heures. « Quand je suis allé à la pêche aux informations il y a quelques semaines, on m’a assuré que le Real Madrid pouvait se permettre de le faire venir cet été et essaiera d’y arriver ».

Pour son confrère Dermot Corrigan, correspondant de The Athletic basé en Espagne, le Real Madrid a des idées de grandeur pour Kylian Mbappé.

« L’idée est claire et consiste à faire de Kylian Mbappé le galactico qui inaugurera le nouveau stade. C’est pour ça qu’ils ont accepté l’argent pour le transfert de Varane et qu’ils vont en faire autant pour Odegaard et tout cet argent est placé dans un gros investissement nommé Mbappé. (…) Cela fait un moment qu’ils économisent pour Mbappé, et c’est leur cible numéro une. Tout repose sur la volonté ou non de Mbappé de venir et si un deal peut être bouclé avec le PSG parce que les clubs espagnols savent que boucler une opération avec le PSG est très difficile, comme Barcelone en a fait l’expérience avec Marco Verratti. Le sentiment au Real Madrid est que Kylian Mbappé veut vraiment venir au Real Madrid. S’ils ne parviennent pas à le faire venir cet été, ils n’engageront pas quelqu’un d’autre à la dernière minute et économiseront cet argent pour les primes et les bonus pour l’été prochain », a-t-il confié. Affaire à suivre.