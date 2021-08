Série Spartacus: Décès de l'acteur Francis Mossman dit "Frankie” ou “Vitus”

L’acteur néo-zélandais, connu pour avoir incarné le personnage de Vitus dans la série « Spartacus », Francis Mossman alias «Frankie», est décédé à l’âge de 33 ans à Sydney, en Australie, samedi dernier.

Spartacus: Le comédien Francis Mossman s'est éteint chez lui à Sydney

“Frankie” s'est éteint chez lui à Sydney le samedi 14 août dernier, a indiqué sa porte-parole et agent au Hollywood Reporter, sans préciser les causes de son décès.

"François était une force de la nature, ainsi qu'un frère et un fils très aimé", ont écrit ses proches dans un communiqué. "Son sourire et sa présence pleine d'énergie manqueront cruellement à toutes les personnes qui ont eu la chance de le connaître".

"Un rayon de lumière"

Francis "Frankie" Mossman a incarné le personnage de Vitus dans deux saisons de la série Spartacus diffusée de 2010 à 2013 sur la chaîne Starz (et W9 en France), Spartacus: Vengeance Unleashed et Spartacus: Blood and Sand.

Dans un communiqué transmis à la version australienne du «Daily Mail», sa famille a fait savoir que le jeune homme n'avait pas trouvé de travail à cause des confinements et le temps passé seul a rouvert des «vieilles cicatrices et des traumatismes qui dataient du lycée».

Dans sa dernière publication Instagram, il avait publié une photo de lui enfant avec la légende : «Qui aurait cru que ce garçon allait endurer autant de peine».

Le jeune homme avait débuté sa carrière à la télévision en Nouvelle-Zélande en apparaissant dans des séries comme «Shortland Street», «Amazing Extraordinary Friends». En 2012, il a incarné Vitus dans la troisième saison de «Spartacus». Il a aussi joué entre 2013 et 2017 dans la websérie «The Horizon».

Ses deux frères Laurence et Jeremy Mossman ont lancé une cagnotte en ligne pour aider au financement du rapatriement du corps de l'acteur en Nouvelle-Zélande et de ses obsèques.

Rappelons que l'acteur Andy Whitfield qui jouait le rôle-titre de la série Spartacus: Blood and Sand, est décédé également à l'âge de 39 ans en 2019 après une rechute de son cancer alors que le tournage de la saison 2 venait de démarrer.