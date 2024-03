Le Président de la transition malienne, Assimi Goïta, a échangé avec le président russe Vladimir Poutine. Les deux hommes ont parlé de coopération.

Entretien téléphonique entre Assimi Goïta et Vladimir Poutine

Le chef de la junte malienne a échangé avec Vladimir Poutine. Dans un entretien téléphonique, les deux présidents ont abordé plusieurs questions liées aux relations bilatérales entre leurs deux pays. « Nous avons abordé les questions bilatérales, notamment les domaines sécuritaire et économique. Nous avons convenu de coopérer davantage dans la lutte contre le terrorisme », a écrit le président Goïta sur le réseau social X.

J’ai eu un entretien téléphonique avec le président Poutine. Nous avons abordé les questions bilatérales, notamment les domaines sécuritaire et économique. Nous avons convenu de coopérer davantage dans la lutte contre le terrorisme. pic.twitter.com/pioTrPtodh — Colonel Assimi GOITA (@GoitaAssimi) March 27, 2024

Cet entretien téléphonique intervient quelques jours après l’attaque terroriste qui a fait plusieurs morts et blessés à Moscou. Bamako a dénoncé l’attaque et exprimé sa compassion à l’endroit des victimes et du peuple russe en général. Le président malien a certainement profité de cet appel téléphonique pour apporter de vive voix son soutien à Poutine.

Depuis la prise du pouvoir par les militaires au Mali, les relations diplomatiques entre Bamako et Moscou se sont fortement renforcées. Elles se sont notamment illustrées dans le domaine de la sécurité par un appui conséquent de la Russie en faveur de l’armée malienne.