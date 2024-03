L’édition 2024 de la 25ème édition du week-end des Ebony va se dérouler du vendredi 26 au dimanche 28 Avril prochain à Yamoussoukro. Lors d’une conférence de presse le mardi 26 mars à la Maison de la Presse d’Abidjan (MPA) au Plateau, le président de l’UNJCI, Jean-Claude Coulibaly, a dévoilé les grandes articulations de cet événement sous le thème : ‘’Le journalisme face aux défis de l’intelligence artificielle’’.

La 25ème édition du Week-end des Ebony à Yamoussoukro va se dérouler autour de l’intelligence artificielle

La grande messe du football africain en terre ivoirienne avait quelque peu bouleversé le calendrier de l’organisation de la 25ème édition du week-end des Ebony qui a lieu chaque fin d’année dans la capitale politique et administrative de la Côte d’Ivoire. Passée l’euphorie de la CAN 2023, avec la victoire des Eléphants de Côte d’Ivoire qui ont décroché leur troisième étoile continentale, l’Union Nationale des Journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI), songe à présent à cette cérémonie qui rassemble la majorité des hommes et femmes des médias ivoiriens.

Le président de la faîtières des journalistes de Côte d’Ivoire, Jean-Claude Coulibaly, face à la presse le mardi 26 mars à la Maison de la Presse d’Abidjan (MPA) au Plateau, a décliné les grands axes de l’édition 2024 de la 25ème édition du week-end des Ebony autour du thème : ‘’Le journalisme face aux défis de l’intelligence artificielle’’, à Yamoussoukro. Et du vendredi 26 au dimanche 28 Avril prochain, il y aura un un panel, des activités de détente à savoir un cross populaire, la finale du tournoi de confraternité et une visite guidée sur des sites, sans oublier la soirée marquée par la distinction des meilleurs journalistes.

Au cours de cette cérémonie, placée sous le parrainage du Premier-ministre, Robert Beugré Mambé, Jean-Claude Coulibaly, en annonçant des innovations comme le prix du meilleur présentateur et présentatrice télé, le prix sur le changement climatique et le prix de la promotion des travailleurs indépendants, parrainé par la Caisse Nationale de la Prévoyance Sociale ( CNPS), a indiqué que le Super Ebony pour cette édition qui va succéder à Raphaël Tanoh du quotidien Nord-Sud info, repartira avec un véhicule. Tout de même, le président de l’UNJCI a lancé un appel à la mobilisation pour cette soirée d’excellence. ‘’Je lance un appel à la mobilisation autour de notre événement car l’Ebony est la fête des journalistes. Nous invitons tous les journalistes membres de l’Unjci, à être à Yamoussoukro, pour participer à la fête des Ebony. Faire en sorte que nous puissions nous retrouver en famille pour mieux appréhender les défis de l’avenir’’, exhorte-t-il.