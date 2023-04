Côte d’Ivoire - Célébration des 20 ans de L'Intelligent d'Abidjan: Ce qui est prévu

Le journal L'Intelligent d'Abidjan va célébrer au mois de septembre prochain, son 20ème anniversaire à l’occasion de la 2ème édition de Abidjan Média Forum (AMF).

Côte d’Ivoire : L'Intelligent d'Abidjan célèbre ses 20 ans

Le journal L'Intelligent d'Abidjan a été mis sur les fonts baptismaux en 2003 par Alafé Wakili pour bouleverser, à sa manière, le milieu de la presse avec d’autres quotidiens existant déjà. Il a su avec sa ligne éditoriale, se démarquer des autres, décortiquant un peu plus l’actualité politique, économique, sportive, sociale et culturelle pour comprendre la marche de la Côte d’Ivoire, de l’Afrique et du monde.

Le journal L'Intelligent d'Abidjan a su amener la population ivoirienne à apprécier le contenu chaque fois étoffé par des articles bien fournis. Raison pour laquelle, en 20 ans, il est encore sur le marché ivoirien contrairement à d’autres journaux qui n’existent pratiquement ou qui ont mis la clé sous le paillasson. Et pour ne pas rester dans la monotonie, L'Intelligent d'Abidjan a crée il y a quelques années, une télévision en ligne dénommée l’Intelligent TV et mis en place plusieurs événements.

Le fondateur du quotidien ne veut pas passer sous silence la célébration du 20ème anniversaire de son journal. Cette fête sera incrustée à l’occasion de la 2ème édition de Abidjan Média Forum, (AMF) en septembre prochain à Abidjan. Abidjan Média Forum qui est aussi un excellent baromètre d’évaluation et de positionnement du secteur de la presse et des médias au cœur de la gouvernance publique des États aujourd’hui, sera également une véritable plate-forme de réflexion et la meilleure occasion de nouer des contacts pour le renforcement des acquis et des bonnes pratiques professionnelles.

Un programme alléchant durant deux jours

De fait, en marge de la 2ème édition d’AMF, un programme alléchant durant deux jours (08 et 09 septembre prochain) va meubler les 20 ans de L’Intelligent d’Abidjan pour le plaisir de ses nombreux lecteurs. Ainsi, le vendredi 08 septembre prochain, il y aura à l'espace CREA-UEMOA au Plateau, des stands d’exposition qui vont accueillir des partenaires et acteurs de développement. Ensuite, un forum sera animé avec comme thème : ‘’Leadership et promotion des femmes dans la presse écrite face aux difficultés du secteur à l’ère de l’économie sociale et solidaire’’.

Le samedi 09 septembre, sera organisé le matin dès 7 heures, un cross populaire allant de Sofitel Hotel Ivoire à la RTI à Cocody. Et à l’arrivée, un fitness va suivre et après, une campagne de sensibilisation sera au programme sur les questions de la sécurité routière, de la jeunesse, l’importance du sport, de la culture, ainsi que celles liées au tourisme. Dans la soirée, un dîner-gala prestige de célébration et de distinction se tiendra à Sofitel Hôtel Ivoire.

Ce soir-là, un spectacle inédit autour du concept «20 artistes pour 20 ans » avec des artistes nationaux et internationaux et une fresque d’art vivant, seront au rendez-vous pour retracer l'histoire et l'actualité ivoirienne, africaine et mondiale des 20 dernières années. Toutefois, la célébration des 20 ans de L’Intelligent d’Abidjan est placée sous le signe de la promotion du genre et des mutations du secteur après le Covid-19. Elle réunira à cette occasion des journalistes, des hommes et des femmes de médias nationaux et internationaux, des acteurs sociaux, gouvernementaux et des opérateurs économiques.