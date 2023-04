Cameroun: Un message de Coco Emilia adressé à son ex mari secoue la toile

Coco Emilia et Francis Mvemba sont séparés. Un vieux message de l’influenceuse camerounaise, adressé au Congolais, qui a refait surface, fait réagir la toile.

Cameroun : Des internautes souhaitent revoir Coco Emilia et Francis Mvemba ensemble

La femme d’affaires camerounaise, Coco Emilia, et le diamantaire congolais, Francis Mvemba, ne sont plus en odeur de sainteté. Le couple ne vit plus ensemble, malgré la non-prononciation de la demande de divorce réclamée par l’ex-femme. Chacun a pris son chemin et ne regarde plus dans la même direction. Leur seule préoccupation actuellement est l’éducation de leur fille, Sophie Mvemba qui se trouve avec sa maman. Des internautes, nostalgiques de cette idylle de Coco Emilia et Francis Mvemba, ont remis au goût du jour un vieux message de l’influenceuse camerounaise adressé à son amoureux.

Cette petite missive a été publiée le 3 avril 2021 à l'occasion de l’anniversaire de l’homme d’affaires congolais. ‘’Mon amour, je te souhaite un merveilleux anniversaire. Tu es ma source de bonheur, tu m’apportes la douceur et remplis mon cœur d’amour. À toi, une personne unique pour qui mon amour est sincère. Joyeux anniversaire encore, ma vie, toi qui me combles de bonheur. 03/04, ce jour où ma plus belle histoire d’amour a débuté. Tu vois, il n’y a pas de hasard dans la vie’’, avait-elle adressé. Dans cette atmosphère, des internautes souhaitent voir le couple renouer à nouveau. Puisque Francis Mvemba clame toujours être amoureux de Coco Emilia. Cette dernière semble ne pas s’occuper de ses déclarations. Elle est fixée sur ses priorités et préoccupée à l’éducation de sa fille bien aimée qu’elle a eu avec l’homme d’affaires congolais.