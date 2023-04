Filière cajou: Gabriel Mbairobe plaide pour l’accroissement des revenus des producteurs

Le ministre camerounais de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbairobe, prend part à Abidjan, à la réunion du Conseil des ministres du Conseil Internationale Consultatif du Cajou (CICC), une organisation fondée en 2016 en vue de créer un cadre de concertation ainsi que des synergies entre les États membres, pour une filière anacarde durable.

Filière Cajou : Le ministre Gabriel Mbairobe ouvre la réunion des experts du CICC à Abidjan

Des spécialistes de l'anacarde, venus des 11 pays membres du Conseil Internationale Consultatif du Cajou (CICC), ainsi que des partenaires techniques et financiers, étaient en travaux, mercredi 5 avril 2023 à Abidjan, en prélude à la réunion du CICC qui se tient ce jeudi 6 avril.

« La Côte d'Ivoire a pris l'heureuse initiative de coupler la session du CICC avec le SIETTA. Ceci donne l'occasion aux différents partenaires de s'asseoir ensemble pour discuter des opportunités, de mettre en place une synergie d'actions pour faire de l'Afrique, le moteur et le siège du cajou. La session qui va se tenir ce jour, avec l'ouverture de la réunion technique des experts, va plancher sur 4 points importants. Faire la revue des résolutions adoptées, en 2021, lors de la 4e session tenue à Yaoundé ; valider le plan stratégique 2023 - 2027 de l'institution ; arrêter le budget de travail annuel 2023 et opérationnaliser les 3 commissions techniques mises en place par les États membres », a déclaré Gabriel Mbairobe, ministre camerounais de l'Agriculture et du Développement rural. Le président sortant du CICC s’est réjoui que cette session importante se tienne à un moment crucial de la vie de l’institution.

« Le CICC regroupe 11 pays membres qui représentent 80 % de la production mondiale. La Côte d'Ivoire étant le premier producteur. Malheureusement, ces 11 pays ne bénéficient que de 20 % des retombées de la chaîne de valeur du cajou. Il était, donc, grand temps de mener la réflexion de manière, non seulement, à accroître les revenus mais, également, à faire profiter aux producteurs des retombées de la chaîne de valeur du cajou », a-t-il ajouté.

Le ministre camerounais a salué la décision des structures ivoiriennes en charge de la filière Cajou d'organiser ces assises concomitamment avec le Salon international des équipements et des Technologies de transformation d'anacarde (SIETTA).

« Je remercie le peuple ivoirien, le président Alassane Ouattara et le Premier ministre Patrick Achi qui ont permis la tenue en Côte d'Ivoire de la 5e session du Conseil international consultatif du cajou », s’est réjoui le collaborateur du président Paul Biya. Cette session s’est déroulée en présence du Dr Adama Coulibaly, Directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde, représentant le ministre ivoirien de l’Agriculture, Kobenan Kouassi Adjoumani.