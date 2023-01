Titrologie Côte d'Ivoire : Ouattara, candidat en 2025

La titrologie ou la revue de presse ce lundi 23 janvier 2023, est légèrement dominée par les tractations autour des prochaines échéances électorales, à savoir les municipales et les régionales.

Les prochaines échéances électorales au cœur de la titrologie de ce lundi 23 janvier 2023

Soir Info mentionne à sa page d'ouverture : '' Pdci-Rda/ municipales et régionales prochaines: comment des personnes font la cour à Bédié ''. L'Héritage barre à sa Une : '' le maire Jean Marc Yacé tout feu tout flamme hier : le Pdci-Rda gagnera toutes les batailles à Cocody ''.

Le Temps pointe à sa page d'ouverture : ''Municipales, régionales 2023 et présidentielles 2025: le Ppa-Ci prêt à relever tous les défis électoraux '' . De son côté, Le Quotidien d'Abidjan relaie des propos de Stéphane Kipré en tournée dans le département d'Issia : " Gbagbo est le père de la décentralisation, confiez lui vos villes et régions", titre le journal.

Le nom du président Alassane Ouattara a également été cité dans la titrologie de ce lundi. L'Intelligent d'Abidjan affiche à sa première page : '' Ouattara, candidat en 2025". L'Essor ivoirien indique à sa Une : ''Pour ses actions de développement, les chefs et cadres du Canton Dicko célèbrent Alassane Ouattara". Le Rassemblement abonde dans le même sens en affichant à sa page d'accueil : ''Développement/ chefs et cadres de Lakota magnifient Ouattara".

L'Inter, de son côté, s'est penché sur la cérémonie d'hommage au chef de l'État à Bouaké : '' Bacongo cogne fort les cadres Rhdp absents : il y a des choses que je ne dois pas taire", lit-on à la Une du journal.

Plusieurs autres thèmes ont été traités dans la titrologie de ce jour . Le Matin affiche à sa Une : ''Commémoration des 30 ans du décès du père fondateur de la Côte d'Ivoire, le Rhdp et le Pdci ensemble pour Houphouët".

Générations nouvelles mentionne à sa première page : '' Affaire 49 soldats détenus pendant 6 mois au Mali, les dernières révélations d'un journal français ''. De son côté, Le Jour Plus pointe à sa Une : '' Armėe, police, gendarmerie, eaux et forêts : un commerce noir autour des treillis, galons , bérets et des armes blanches fait tabac".