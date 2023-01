Municipales 2023 : Le RHDP valide la candidature de Kouassi Jean Marie à Koun-Fao

Le jeudi 12 janvier 2023, à l’issue d’une rencontre, un collectif de 10 secrétaires de section du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) de Koun-Fao a apporté son soutien et solidarité à la candidature du Dr Kouakou Kouassi Jean Marie sorti vainqueur des primaires organisées dans la localité.

Koun Fao : Le RHDP met fin aux incompréhensions en organisant les primaires

Les secrétaires de section réunis en assise ce jour, ont d’abord salué le travail de médiation et d’arbitrage de la commission d’arbitrage du Gontougo avant d’évoquer un processus fiable qui a abouti entre autres à la désignation du secrétaire départemental de Koun-Fao, le vice-gouverneur du district autonome du Zanzan, le docteur Kouakou Kouassi Jean Marie, comme candidat du RHDP pour les élections municipales et régionales de 2023.

Dans une déclaration lue par le secrétaire chargé de la formation pour le bureau du secrétariat au siège du parti, Ouattara Kouakou Souahibou, a lancé un appel à tous les cadres de la région membres du Rassemblement des houphouëtistes à adhérer à la décision du parti « afin de garantir la victoire de leur formation politique dans la localité de Koun-Fao ».

Le collectif des 10 secrétaires de section, a aussi traduit sa reconnaissance, au ministre d’État, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani. Les secrétaires de section ont exhorté également les militants et sympathisants du RHDP Koun-Fao, à rester mobilisés autour de Kouassi Jean Marie. « Quand l’information ne passe pas, la rumeur occupe le terrain, l’enjeu est de taille, pour 2023 et en 2025, car c’est maintenant qu’il faut préparer l’avenir », a terminé le secrétaire chargé de la formation Ouattara Kouakou Souahibou.

Pour rappel, les primaires organisées par le parti dans la localité ont contribué à apaiser des conflits internes. Avec la victoire du Dr Kouakou Kouassi Jean marie pour la candidature aux municipales de 2023, à Koun-Fao, le parti des houphouëtistes n’attend plus que les élections pour diriger la localité.

Bekanty N’ko www.afrique-sur7.ci