Média social : Bientôt une université pour devenir influenceur

Ils sont nombreux à apprendre le métier d’influenceur sur le tas. Mais, ils ne savent pas ce qu’il faut faire et ne pas faire dans ce job. Une université va voir le jour bientôt en Irlande pour délivrer à tous ceux qui veulent exercer le métier convenablement.

Une université pour influenceur va voir le jour

Le métier d’influenceur a pignon sur rue depuis belle lurette sur les réseaux sociaux. Les nombreux influenceurs dans le monde sont venus dans le métier par passion. Ils sont tous pour la plupart autodidactes, parce qu’il n’y a pas une réelle formation de base à l’exercer. Une étude a montré récemment que la valeur du secteur de l'influence a doublé à l'échelle mondiale depuis 2019 avec une valeur désormais estimée entre 14 et 16 milliards d'euros.

Ce métier d’avenir qui ne l’était pas au départ est devenu aujourd’hui très vital dans la vie de nombreuses personnes qui en peu de temps se sont transformées en star. Il est important voire primordial de donner un encadrement adéquat à cette activité lucrative à travers le monde à tous ceux qui veulent l’exercer en plein temps. Parce que ce job a des codes que beaucoup ne connaissent pas et qui tombent dans le mauvais côté de ce milieu. On a vu par exemple l’arrestation des influenceurs ivoiriens comme Lolo Beauté et Peter 007 qui n’ont pas respecté les codes et libérés après.

Raison pour laquelle, une université à Carlow en Irlande dénommée la Southeast Technological University a décidé de proposer un cursus universitaire de premier cycle pour les personnes voulant devenir influenceur sur les réseaux sociaux. Le diplôme que les étudiants-influenceurs vont obtenir est le ‘’Bachelor of Arts Content Creation and Social Media’’ (NDLR : licence d’art en création de contenus et réseaux sociaux).

Selon la Dr Eleanor O’Leary, maître de conférences en médias et communications au sein de l’université, affirme qu’il y a un intérêt croissant pour ce domaine, tant de la part des étudiants potentiels que de la part des employeurs. Les diplômés du cours seront équipés pour travailler à leur compte en tant qu’influenceur indépendant ou pour créer du contenu pour n’importe quel type d’entreprise. Cette université qui se trouve au sud de Dublin, la capitale irlandaise sera ouverte aux candidatures à partir du mois de novembre 2023, et ouvrira ses portes à la rentrée de septembre 2024.