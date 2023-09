Lolo Beauté menace de publier les vidéos intimes de la mère de Tiesco le Sultan

Lolo Beauté veut aller loin dans la guéguerre contre Tiesco le Sultan. Dans une publication, l’influenceuse ivoirienne a décidé de menacer son ex-amoureux en publiant des nudes de la maman de ce dernier sur les réseaux sociaux.

Lolo Beauté menace Tiesco le Sultan : " Ne joue pas avec moi"

L’histoire d’amour entre Tiesco le Sultan et Lolo beauté s’est terminée brusquement. La relation entre les deux ex-tourtereaux s’est rapidement transformée en haine sur les réseaux sociaux. Le chanteur et l’influenceuse ont commencé à s’attaquer régulièrement sur la toile. Chacun profère des messages de provocations, voire même des menaces.

L’artiste coupé décalé avait, il y a quelques mois, souligné que la sœur cadette de Camille Makosso était responsable de tous ses problèmes. Depuis peu, Lolo Beauté est revenue à la charge contre son ancien amoureux. Elle a décidé de le nuire en publiant sur la blogosphère la nudité la maman de l’artiste. “C’est moi qui massait ta maman, c’est moi qui m’occupait d’elle si tu joues avec moi je vais mettre les photos nude et son sexe sur les réseaux sociaux. J’ai les photos ne joue pas avec moi”, a-t-ellle menacé.

Le nouveau mentor du petit Freddy a réagi automatiquement à son tour sur sa page Facebook le mardi 5 septembre avec un post qui en dit long sur la guéguerre entre lui et Lolo Beauté. ‘’Mais de la façon tu as parlé de moi ma maman qui m’a mis au monde et a souffert pour moi la et de mon papa qui est aveugle là c’est impardonnable et inacceptable et le mal est déjà fait et c’est pas sur Facebook on va régler ça, si je règle ça en clash ou buzz sur Facebook c’est que je n’ai pas respecté mes parents et ma famille, le game et le défi c’était toi et moi, donc je préfère rester calme jusqu’à notre rencontre, je te donne le feu vert de continuer ce que tu as commencé et de gagner sur Facebook. Dieu seul sait comment ça va finir. C’est mon dernier message à ce sujet, pardon à ma mère, ma famille et tous ceux qui on été choqués’’, a écrit Tiesco.