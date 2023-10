Côte d'Ivoire-Examens à grand tirage : Les inscriptions ouvertes

Les candidats libres et officiels aux examens du BEPC (Brevet d'études du premier cycle), au CEPE (Certificat d'études primaires et élémentaires), au test d'orientation en seconde et au baccalauréat peuvent procéder à leur inscription dès le lundi 16 octobre 2023, et ce jusqu'au vendredi 8 décembre 2023.

Les candidats libres et officiels aux examens à grand tirage session 2024 sont appelés à s'inscrire du lundi 16 octobre au samedi 8 décembre 2023. En ce qui concerne les candidats libres, ils doivent fournir la fiched de préinscription, les reçus de paiement des matières obligatoires et des matières facultatives imprimés en ligne sur le serveur de la banque du Trésor, la fiche cursus DESPS ou le certificat de scolarité.

Par ailleurs, les candidats libres au CEPE devront présenter les certificats de scolarité des classes de CP1,CP2, CE1, CE2, CM1 et CM2. Ces documents doivent être délivrés par un établissement primaire public ou privé autorisé par le ministère de tutelle et authentifiés par l’Inspecteur de l’enseignement primaire public.

Pour le candidat libre au BEPC, il faudra forunir les certificats de scolarité des classes de 6e, 5e, 4e et 3e. Le candidat libre au baccalauréat devra joindre à son dossier les certificats de scolarité de la classe de seconde, première et terminale.

Il faut noter les candidats libres doivent s’inscrire eux-mêmes sur la plateforme AGCE via le site de la DECO : www.men-deco.org et aucune structure (cours du soir, etc.) n’est autorisée à collecter quoi que ce soit.