Côte d’Ivoire : après plus de 10 mois de détention, Peter 007 libéré enfin

L’influenceur ivoirien, Peter 007 a été libéré ce lundi 9 octobre après plus de 10 mois de prison à la MACA. L’information a été donnée par plusieurs médias ivoiriens. Même la femme du blogueur a confirmé sa libération sur sa page Facebook.

Peter 007 finalement libéré après plus de 10 mois de prison

La nouvelle est tombée ce lundi 9 octobre soir. C’est un véritable soulagement pour ses parents à Abidjan et pour sa compagne en France. Ainsi que pour toute la corporation des influenceurs en Côte d’Ivoire et dans l’hexagone. Ce n’est pas non plus une rumeur qui a circulé il y a quelques mois sur les réseaux sociaux.

En effet, l’influenceur ivoirien, Pierre Niangoran Assalé plus connu sous le pseudonyme de Peter 007 a été libéré par le juge d’instruction. Ce n’est pas vraiment une liberté pleine pour l’ex-mari d’Emmanuelle Kéïta, mais provisoire après plus de 10 mois de prison à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA), selon son Avocat Ange Rodrigue Dadjé. Les photos de sa libération sur le dos et à côté de son Avocat ont envahi les réseaux sociaux.

Son épouse, Linda Koberstein, a rapidement saisi l’occasion pour rendre gloire à Dieu et remercier sur sa page Facebook le Président de la République, Alassane Ouattara, le PDG de Life TV, Fabrice Sawegnon, à l’Avocat de Peter 007, etc. ‘’Merci à Dieu , Merci Papa Ado, Merci Fabrice Sawegnon, merci Maître Ange Rodrigue Dadjé … Merci à tous ici sur ma page ! Dieu est fidèle Peter 007’’, écrit-elle. Des internautes ont salué également la libération de Peter 007.

Pour rappel, l’ancien membre des Forces spéciales du Groupement de Sécurité de la Présidence de la République (GSPR) sous Laurent Gbagbo, avait été arrêté en décembre 2022 au lendemain de l’émission ‘’Allô Caviar’’, sur Life TV pour apologie de coup d’Etat qu’il avait fait depuis la France sur la toile contre le pouvoir du Chef de l’Etat ivoirien.