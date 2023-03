Côte d’Ivoire : A la MACA, l’état de santé de Peter 007 inquiète sa femme

L’influenceur ivoirien Peter 007 séjourne toujours à la MACA suite à des propos faisant l'apologie de coup d’état. Sa compagne inquiète pour sa santé a fait un post pour implorer la clémence du Chef de l’Etat ivoirien.

La femme de Peter 007 au président Ouattara: "Je vous demande de pardonner à Peter 007 s’il vous plaît Papa ADO"

Peter 007 a fait l’apologie de coup d’état en Côte d’Ivoire dans la plupart de ses vidéos publiées depuis la France sur les réseaux sociaux.

Arrivé au pays en décembre 2022 pour participer à l’émission ‘’Allô Caviar’’ sur Life TV, l’ex-membre des Forces spéciales du Groupe de Sécurité de la Présidence de la République (GSPR) sous le régime de l’ancien Président Laurent Gbagbo, l’influenceur a été arrêté au lendemain de son passage à cette émission.

En attendant son procès, Peter 007 est détenu pour le moment à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA).

Mais, les échos qui proviennent du plus grand centre pénitentiaire de Côte d’Ivoire ne sont pas reluisants concernant l’état de santé de l’activiste ivoirien.

Sa compagne dont le nom est Linda Koberstein, présentée comme la femme de Peter 007, a fait une sortie sur sa page Facebook pour évoquer cette situation.

‘’La santé de Peter 007 se dégrade de plus en plus. Près d’une demi-année de prison ferme s’est écoulée, Peter 007 est toujours enfermé et paye toujours pour ses péchés. Dieu tout-puissant, s’il vous plaît, accordez à tous ceux qu’il a offensés la paix pour lui pardonner’’, a-t-elle écrit.

De cette lucarne sur la toile, elle implore la la clémence du Président Alassane pour libérer l’influenceur.

‘’Notre Père, Papa ADO au grand cœur, le grand bâtisseur infatigable de la belle Côte d’Ivoire, l’homme de la paix, Son Excellence Monsieur le Président de la République de Côte d’Ivoire. À genoux, je vous demande de pardonner à Peter 007 s’il vous plaît Papa ADO. Accordez-lui la liberté afin qu’il puisse vivre pour vous montrer à quel point il est devenu un homme nouveau’’, souligne-t-elle.

Malika Victoria