Côte d'Ivoire : La nouvelle aérogare de San Pedro de type R+1, bientôt ouverte

Construite dans le cadre de la politique de modernisation et d’accroissement des activités aéroportuaires de la zone ; et en prélude à l’organisation de la CAN 2023 par la Côte d’Ivoire, la nouvelle aérogare de San Pedro de type R+1, s’étend sur une surface au sol d’environ 3000m2 (37.5x80m).

Installations aéroportuaires : Amadou Koné à San Pedro pour s’imprègner de l’évolution des travaux

Elle est associée d’un parking d’une capacité d’environ 100 places. L’aéroport de San Pedro connaîtra un Balisage lumineux de sa piste avec un nouveau système se sécurité.

À la date du 18 mars 2023, l’état d'avancement des travaux est de 57,09%, un taux qui devrait croître rapidement pour permettre à l’aéroport de San Pédro d’accueillir les nombreux visiteurs pendant la CAN de janvier-février 2024.

Comme à Korhogo, le ministre des transports Amadou Koné qui visite le chantier ce jeudi 30 mars 2023, après une première visite en novembre 2022, s’est dit optimiste quant à sa livraison avant la CAN2023.

L’aérogare devrait s’ouvrir au public le 30 avril, au plus tard en juin 2023 selon Amadou Koné.

A San Pédro le jeudi 30 mars 2023 après Korhogo la veille, le ministre ivoirien des Transports a passé en revue les travaux de réhabilitation de l’aéroport de San Pedro.

Il s’agit de la Nouvelle aérogare, des Parkings automobiles, des Aires de mouvement et le Balisage lumineux de piste.

Selon le bureau national d’étude technique et de développement (BNETD), qui est chargé de contrôler l’exécution du projet et la SODEXAM en charge du suivi pour le compte du ministère des transports, l’entreprise EBOMAF en charge de l’exécution du marché a communiqué quelques dates d’approvisionnement de certains matériels.

Ce qui devrait accélérer la construction de la nouvelle aérogare et quelques installations annexes de l’aéroport.

C’est le cas de l’achèvement de la fabrication de la structure métallique. Le matériel sera en Côte d’Ivoire dans quarante-cinq (45) jours à partir du lundi 20 mars 2023 et au maximum dans dix (10) jours tous les plans de détails seront transmis au BNETD pour avis et pour le démarrage des travaux de fondation ; en ce qui concerne le revêtement dur, les marbres seront approvisionnés en fin du mois de mars 2023 ;

Les Equipements-Comptoirs seront livrés le 10 avril 2023 et pour ce qui est du CVC& Désenfumage, les matériels restants (unités extérieures, intérieures VRV cassettes, extracteur de compensation, les rideaux d’air, etc…) seront livrés également en fin mars 2023 selon les informations communiquées par EBOMAF le 18 mars dernier.

Des diligences, date butoir fixée au 30 avril au plus tard fin juin 2023

A la suite de la réunion technique avec tous les acteurs qui interviennent dans la réalisation du projet, le ministre Amadou Koné a insisté sur un suivi hebdomadaire du chantier et un compte-rendu chaque deux semaines afin de tenir le délai fixé à fin avril au plus tôt et juin 2023 au plus tard pour la livraison de l’aérogare et la rénovation de la piste d’atterrissage.

“ Je pars de San Pédro beaucoup plus rassuré. Je voudrais féliciter tous les intervenants pour leurs engagements. Je compte sur tout le monde pour que la date du 30 avril prochain soit tenue pour le fonctionnement de l’aérogare et qu’on soit tous fiers du travail abattu” a dit Amadou Koné face à la presse.

Avec Sercom Ministère des Transport