Côte d'Ivoire : Le FAFCI a permis de sortir plus de deux millions de personnes de la pauvreté

Dans le cadre du Fonds d'Appui aux Femmes de Côte d'Ivoire (FAFCI) qu’elle a initié en 2012, la Première Dame Dominique Ouattara, a annoncé un financement de 500 millions de FCFA pour les femmes de Yopougon, pour permettre à certaines d'entre elles de lancer une Activité génératrice de Revenus (AGR).

FAFCI: la Première Dame Dominique Ouattara octroie 500 millions de FCFA aux femmes de Yopougon

Elle a fait l’annonce au cours de la célébration officielle de la Journée internationale des Femmes (JIF) édition 2023, le jeudi 30 mars au complexe Jesse Jackson de Yopougon (Abidjan).

« J'ai toujours cru au potentiel de mes sœurs et à leur capacité d'adaptation. C'est pour cette raison que je soutiens leur autonomisation, à travers le FAFCI », a déclaré Dominique Ouattara.

À ce jour, pour mes sœurs de la commune de Yopougon, selon elle, c'est un capital de 3,447 milliards de FCFA qui a été mis à la disposition de 20 380 femmes qui ont réalisé un excellent taux de remboursement de 96%.



Elle a rappelé qu’aujourd'hui, grâce au Président de la République, « le FAFCI a atteint un capital de 25 milliards de FCFA et permet à 350 000 femmes de sortir plus de deux millions de personnes de la pauvreté ».

La Première Dame a également apporté des dons en vivres et du matériel d'une valeur totale de 500 millions de FCFA. Ce qui fait un total de 1 milliard de FCFA de dons aux femmes de Yopougon. Au titre des dons en matériels, elle a décidé d'équiper trois maternités de Yopougon et offert une ambulance au centre de santé de Port-Bouët 2, un sous-quartier de Yopougon.

Dominique Ouattara a saisi l’occasion pour encourager les femmes à être des actrices de paix et à promouvoir le vivre ensemble et l'harmonie autour d'elles pour que la Côte d'Ivoire reste une référence dans la sous-région et en Afrique.



Source : CICG