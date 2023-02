Côte d'Ivoire- Régionales 2023 dans le Tonkpi : Les femmes réclament Edwige Diety

Nommée récemment Membre du Conseil du District des montagnes par le président de la République, Edwige Diety était ce week-end sous les feux des projecteurs dans la ville de Sangouiné, à une vingtaine de kilomètres de Man, dans la région du Tonkpi.

Sangouine : 5000 femmes réclament la candidature d' Edwige Diety à l'élection du conseil régional du Tonkpi

Samedi 25 Février 2023, ce sont au total 315 associations et faîtières de femmes qui ont donné rendez-vous à " La Mère Théresa " du Tonkpi pour lui rendre hommage pour ses nombreuses actions en faveur de la femme pour son autonomisation.

Cela, sous les auspices du maire de Sangouiné, Dion Remy. Au regard de ses différentes actions en faveur du développement à travers les 4 départements du Tonkpi, Edwige Diety, marraine du jour, a fait l'objet de toutes les admirations.

« Madame Edwige Diety se présente dans le Tonkpi comme une lueur d'espoir pour nos mamans du Tonkpi », a déclaré Dion Rémy, maire de la commune de Sangouiné.

Prenant la parole, la porte-parole des femmes des sous-préfectures de Sangouiné, Gbangbegouiné-Yati, Podiagouiné, Fagnampleu, Zagoué et Sandougou-Soba, a exprimé le vif souhait des femmes à voir l'une des leurs se présenter aux élections régionales de 2023.

« Edwige Diety, les femmes paysannes de 6 sous-préfectures vous demandent expressément d'être leur candidate aux élections régionales de cette année. Tu es notre fierté. Avec toi, nous sommes certaines que la chose publique aura un nouveau visage», a-t-elle déclaré.

Selon elle, cette demande est motivée par le simple fait que leur marraine fonctionne toujours sur fonds propres sans jamais faire recours au conseil régional du Tonkpi.

C'est donc au vu et au su de son altruisme et son humanisme à travers ses multiples chantiers de constructions de centres de santé, d'écoles et d'œuvres sociales, que plus de 5000 femmes rurales souhaitent que la présidente de la fondation KED soit celle qui portera les couleurs de la femme aux prochaines élections régionales dans le Tonkpi afin d'offrir une place prépondérante à la femme sur la scène de la politique régionale.

Selon le patriarche Lama de Sandougou-Soba, Edwige Diety est pour toute la région, l'actuel cheval gagnant à ces élections.

« Edwige Diety est une candidate sérieuse, respectée de tous. Fille de Danané, elle fait l'unanimité parce que non impliquée dans les palabres des hommes. En plus d'être une gestionnaire en finance, notre fille Edwige Diety est une personnalité publique de premier rang. Ces atouts sont à son avantage pour gagner très prochainement. », a-t-il indiqué.

En présence du préfet de région et des personnalités politiques de la région, la marraine Edwige Diety a dit toute son admiration pour les femmes rurales de ces six sous-préfectures.

Elle les a félicitées pour leur dévouement à sortir la famille de la pauvreté et offrir aux enfants une bonne éducation. Edwige Diety n'a pas manqué de saluer les mesures sociales prises par le Chef de l’Etat et la première Dame en faveur des femmes à travers les fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire (FAFCI), leur permettant d'accéder à des ressources financières à coût réduit.

« J'ai de l'admiration pour ces femmes valeureuses qui, sur des chemins parfois périlleux, œuvrent pour la construction et le dynamisme de notre économie. Ces mamans et sœurs ont bien voulu que je sois aujourd'hui à leurs côtés. La femme a été longtemps reléguée au second plan dans notre région. Il est grand temps qu'elle puisse désormais s'affirmer. Une société développée se bâtit en prenant en compte chacune des compétences. Afin d'apporter notre pierre au développement, mes ambitions pour les femmes de la région du Tonkpi sont grandes et doivent inspirer positivement», a-t-elle déclaré.

Une correspondance de

Sony WAGONDA.