Côte d’Ivoire : Des bons médicaux pour les victimes des crises sociopolitiques

Mercredi 15 février 2023 à Abidjan-Plateau, la ministre de la solidarité et de la lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo, a procédé à la remise de bons médicaux renouvelés à 35 bénéficiaires et de kits de prêts des activités génératrices de revenus (AGR) à 92 récipiendaires.

Crises sociopolitiques : les victimes de 10 régions bénéficient de 35 bons médicaux et 92 kits de prêts AGR

En présence des représentants des ministères de la santé, de la justice et de la défense, la ministre Belmondo Dogo a soulagé plusieurs victimes des récentes crises sociopolitiques issues de 10 régions ivoiriennes, mercredi 15 février 2023. Elles venaient respectivement des régions des Lagunes, du Tonkpi, du Poro, du Gbêkê, du Cavally, du Guémon, de la Nawa, du Haut-Sassandra, du Gôh et du Hambol.

« Cette cérémonie traduit la volonté du gouvernement conduit par le Premier Ministre Patrick Achi d’autonomiser physiquement, psychologiquement et financièrement des victimes de crises. Elle vise également la consolidation de la solidarité et de la cohésion sociale qui constituent des propriétés du président de la République, Alassane Ouattara », déclaré Myss Belmonde Dogo. Aux bénéficiaires des bons médicaux, la ministre de la solidarité et de lutte contre la pauvreté a exprimé sa volonté de veiller à leur bien-être, sans oublier de leur témoigner la compassion du gouvernement.

« Les bons médicaux prennent en compte la consultation à l’hôpital et les médicaments à la pharmacie. Vous ne payez rien. Avec ces bons, vous êtes totalement pris en charge par le ministre de la solidarité », les a-t-elle rassurées concernant la totale gratuité des soins médicaux. Ces prêts AGR déclarés à 34,5 millions de F CFA, remboursables à un taux de 0%, ont été remis aux bénéficiaires dans le but de mener des activités régénératrices afin de se prendre en charge. Ainsi, la ministre Belmonde Dogo a exhorté les bénéficiaires de ces prêts à se défaire de tout acte de violence, de haine, de mépris et les invite à reprendre goût à la vie.

Face ce geste salutaire du gouvernement, Nathalie Bazié, l’une des récipiendaires du prêt AGR en 2020, n’a pas manqué de témoigner: « J’ai reçu 500.000 F CFA pour un prêt de AGR en 2020 qui était remboursable sur 18 mois. A Anyama où j'ai aménagé avec ma famille, ayant constaté la rareté de certains objets tels qu’une pointe, un robinet, etc., j’ai ouvert une petite quincaillerie », a-t-elle témoigné. C’est ainsi qu’en moins d’un an, elle a pu rembourser le prêt selon elle et, aujourd’hui, arrive à subvenir à ses propres besoins et ceux de sa famille.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci