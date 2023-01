Côte d’Ivoire-Régionales : Myss Belmonde met de l'ordre dans le Gôh

Lors d'une visite à Gagnoa, Myss Belmonde Dogo a appelé les cadres du RHDP (Rassemblement des houphouetites pour la démocratie et la paix) à soutenir la candidature de Joachim Djédjé Bagnon aux régionales dans la région de Gôh. C'était le samedi 7 janvier 2023, a-t-on appris auprès de l'AIP (Agence ivoirienne de presse).

Myss Belmonde : « Le soldat ne conteste jamais la décision d’un général », a martelé

Myss Belmonde Dogo a tenu un langage franc devant les cadres du RHDP de la région du Gôh. « Un chef demeure un chef. On peut ne pas être d’accord, mais on ne doit pas manifester, puisqu'un militant est un soldat qui exécute, et après, il peut parler », a-t-elle fait savoir.

« Le soldat ne conteste jamais la décision d’un général », a poursuivi la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté.

« On ne peut pas contester ce que notre général a dit », a confié celle qui a été l'élue de Guibéroua-Galéré-Dignago, dans le département de Gagnoa. Myss Belmonde, également secrétaire exécutive adjointe du RHDP, était entourée de six des sept nouveaux membres de la liste élue secrétaire départementale de Gagnoa.

Cette rencontre de la seconde adjointe de Cissé Bacongo avec les secrétaires, élus et cadres de la région intervient après les manifestations de protestation qui ont eu lieu, le jeudi 29 décembre 2022 à Gagnoa et lundi 2 janvier 2023, à Bayota, contre le choix du président sortant, Djédjé Bagnon, porté candidat du RHDP à la régionale 2023. Le président sortant a été pourtant désigné par Alassane Ouattara, chef du parti.

Les élections municipales et régionales sont prévues pour octobre et novembre 2023, a déclaré le chef de l’État, lors des échanges de vœux avec les corps constitués, sur ce le parti prévoit de divulguer sa liste définitive des candidats RHDP retenus pour les élections municipales et régionales le vendredi 20 janvier 2023.