Côte d'Ivoire-Musique : Roseline Layo, une étoile est née !

La chanteuse Roseline Layo a fait un double concert le 29 décembre 2022 au Sofitel et le 7 janvier 2023 au Palais de la culture où elle fait vibrer ses fans. Elle débute la nouvelle année avec une grande performance.

Roseline Layo désormais dans la cour des grands

Roseline Layo a réalisé une performance digne d’une diva au Palais de la culture de Treichville pour son concert du samedi 7 janvier 2023.

Lors de son spectacle, Roseline Layo a une fois de plus offert un spectacle féérique à ses fans.

Le Palais de la culture était plein à craquer. Ses fans ont répondu présents et lui on fait honneur comme à ses concerts précèdents à Paris le 23 décembre 2022 et au Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody le 29 décembre 2022 jour de sa date de naissance.

L'ex-membre du groupe Bella Mundo est actuellement incontournable. Son titre "Donnez-nous un peu" a dépassé le million de vue sur YouTube en moins d’une semaine. Elle s'est donc positionnée comme une valeur sûre de la musique ivoirienne. La "tata" de Freddy a également sorti des singles qui ont achevé de convaincre les mélomanes ivoiriens sur son talent.

Roseline Layo a même été distinguée pour son album ''Élu de Dieu'' qui obtenu 8 000 000 de streaming sur Boomplay Music.

Grâce notamment à son tube « Donnez-nous un peu » qui a fait le tour de la Côte d'Ivoire en 2022, l’artiste originaire de la région de Man, à l'ouest de la Côte d’Ivoire, a vu sa carrière exploser cette année.