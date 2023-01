Côte d'Ivoire : Cissé Yaya distingué Grand prix du Secteur du transport

Cissé Yaya, le PDG de l’Entreprise de Transport Cissé et Partenaires (ETCP), a été honoré, récemment à Yamoussoukro lors de la 8e édition du Grand Prix Life Builders, organisée autour du thème « Quels managers pour Bâtir une Afrique résiliente ».

Grands Prix Life Builders 2022 : Cissé Yaya remporte le Grand prix du Secteur du transport

C’est aux côtés de 13 autres grands acteurs de développement issus de divers secteurs économiques que Cissé Yaya, jeune et audacieux entrepreneur, a reçu le Grand prix Life Builders du Secteur du transport, des mains de Moussa Diaby, le Directeur général de l’Institut national polytechnique Félix Houphouët Boigny (INP-HB).

« Après le décès de nos deux parents, nous nous sommes retrouvés, mes frères et moi, déscolarisé et démunis. Bien que triste et difficile, cette situation ne m’a pas empêché de réaliser mes ambitions. Je me suis battu de toutes mes forces pour avancer dans la vie. En ce grand jour, je voudrais rendre gloire à Dieu. J’ai une pensée pieuse pour mes défunts parents. ETCP est très honoré de recevoir ce prix qui est la reconnaissance de tous les efforts que nous consentons tous les jours pour apporter notre grain de sel au développement du transport en Côte d’Ivoire et en Afrique. Je dédie ce prix à tous les partenaires d’ETCP, ainsi qu’à mes collaborateurs », a-t-il fait savoir.

Il n’a pas manqué de témoigner toute sa reconnaissance aux autorités ivoiriennes et à l’organisation panafricaine Life Builders pour cette heureuse initiative en faveur du développement du continent noir.

« Je tiens à remercier très sincèrement le président de République pour sa vision pragmatique qui a permis de réaliser des progrès dans le secteur du transport. J'ai une pensée pieuse pour le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ce grand serviteur d'État qui nous encourageait à travailler dur pour des lendemains meilleurs. À sa suite, je veux également témoigner ma gratitude au ministre des Transports, Amadou Koné, à mon parrain le ministre Touré Mamadou et à madame Aka, chef de cabinet au ministère des Transports. Pour terminer, je dis merci à la fondation Life Builders pour cette initiative en faveur des acteurs du développement en Afrique que nous sommes. Ce prix nous pousse à aller de l’avant et à travailler davantage», a ajouté Cissé Yaya.

Sylvain N’guessan, président de Life Builders, a indiqué que ces grands prix ont pour but de mettre en lumière des modèles auxquels les jeunes africains peuvent se référer. « Il faut que nos jeunes aient des repères pour marcher dans leurs pas. Nous avons lancé cette initiative pour célébrer les icônes africaines, c’est-à-dire ces personnalités, ces organisations et ces entreprises qui, au quotidien, œuvrent pour le développement de nos communautés», a-t-il fait savoir.

Rappelons que les grands prix Life Builders sont à leur 8e édition. Mais la cuvée 2022 marque incontestablement un tournant notable avec le lancement de l’Université africaine de l’entrepreneuriat de Life Builders qui aura tenu toutes ses promesses. Ces assises ont mobilisé 500 étudiants et élèves autour du thème « Comment la jeunesse peut prendre une part active à l’édification d’une Afrique résiliente ». Huit panélistes choisis parmi les lauréats des grands prix de Life Builders ont partagé leurs expériences.