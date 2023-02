De retour d'exil, Mangly Alphonse célébré par les siens

De retour en Côte d’Ivoire depuis le dimanche 30 janvier dernier, l’ancien directeur général des douanes ivoiriennes, M. Mangly Alphonse a été célébré ce mardi 21 février 2023 à Flandapleu, son village natal.

De retour d'exil, Mangly Alphonse rencontre ses parents

L’ancien directeur général des douanes ivoiriennes a regagné la Côte d'Ivoire après 12 ans d’exil. Si depuis son retour, Mangly Alphonse n’attend pas encore se prononcer ouvertement sur son positionnement dans la grisaille des familles politiques pro-Affi et pro-Gbagbo et de son nouveau rôle dans la politique ivoirienne, le fils de Flandapleu a toutefois été reçu en grande pompe par ses parents pour une cérémonie dite de purification.

A Flandapleu, une localité de la sous-préfecture de Zonneu, dans le département de Danané, il a été organisé une cérémonie de purification en son honneur en vue de conjurer le mauvais sort pour son exil. Cette cérémonie a vu la présence de l'ex-ministre de l'Intérieur Émile Guiriéoulou, et son épouse, accompagné d'une forte délégation de chefs traditionnels et de cadres de la sous-préfecture et même du Tonkpi.

Juste après cette courte cérémonie de purification conduite par les sages du village, le cap a été mis sur la place publique où du beau monde attendait depuis la première heure de la matinée.

Revenant sur leur séjour au Ghana, Émile Guiriéoulou a expliqué leurs conditions pénibles de vie d'exilés. « C'est dans la solidarité que nous avons pu nous construire un moral. Quand tu ne fais pas du mal à autrui, Dieu te préserve toujours. Dieu a gardé votre fils Mangly Alphonse. Je vous le ramène vivant et en bonne santé. Prenez soin de lui. À ses côtés, je vous exhorte à pratiquer la paix, sans jamais envisager de vous faire justice », a-t-il déclaré.

Au cours de cette célébration, Mangly Alphonse a exprimé son mécontentement devant l'état dans lequel se trouve son village. « L'école primaire publique que Flandapleu a obtenue difficilement de mes contacts américains alors que j'étais étudiant est aujourd'hui l'ombre d'elle-même. La route reliant Blonleu à Zaguineu passant par Flandapleu est quasiment fermée. Il a fallu la main à la poche des fils de ce village avec l'aide de Doh Charles-Léa pour que nos véhicules puissent entrer. Notre fraternité est mise à mal chaque jour. Des gens ont souhaité que je ne revienne plus jamais. Ici, certaines personnes ont choisi bonnement de faire de mes briques destinées à la construction de ma résidence leurs foyers pour cuire leurs repas. La méchanceté a atteint son paroxysme. Mais Dieu merci qu'il ait permis que je revienne. Soyons frères de la bonne fraternité. Vous m'avez blessé, moi, qui vous donnait tout gratuitement. Depuis mon absence, qui vous a une fois donné gratuitement ? », a-t-il interrogé avant de demander pardon à tous.

Mangly Alphonse : "Je fais sortir ma colère et ma peine"

« Je fais sortir ma colère et ma peine pour des besoins de réconciliation. Nous devons nous pardonner mutuellement. Je demande pardon à toutes les personnes que j'ai offensées par le passé, s'est-il exprimé. Je vous assure avoir pardonné tous ceux qui m'ont fait du tord avant même de rentrer. »

Aux chefs coutumiers, garants du sacré, il leur a reproché leur indifférence dans le malheur que son village et lui ont par moments connu. « Ils ont reprofilé la route sur 18 km et se sont arrêtés à quelques 5 km de Flandapleu. Cela par deux fois. Et cela n'a ému personne. Pendant la crise des rebelles ont profané la tombe de mon père prétextant qu'une cache-d'armes serait en cet endroit. Qui m'a défendu ? Parents, je vous demande la solidarité dans la fraternité. C'est à cela que nous devons travailler pour une sous-préfecture plus forte et développée. Au reste, je vous remercie pour les nombreux dons faits à mon endroit », a recommandé l'ancien patron des douanes.

Pour le nouveau venu, le grand peuple du canton Oua a besoin de faire fi des rancœurs du passé. « Sans amour on ne peut rien bâtir. Faisons tout à la gloire de Dieu. Je suis venu prôner la cohésion telle que avancée par le ministre Émile Guiriéoulou. PPA-CI, pratiquons la cohésion entre nous et envers tous. J'ai fais assez de batailles dans ma vie. C'est pourquoi je suis venu promouvoir les plus jeunes », a conclu Mangly Alphonse.

Dans la réjouissance, les populations de la sous-préfecture de Zonneu et les faîtières des femmes et des jeunes lui ont fait de nombreux dons en nature et en espèce, signe de leur adhésion au message délivré ce jour.

Une correspondance de

Sony WAGONDA