Mariage de Vitale-Willy Dumbo : ''Cette fois-ci, ce n'est pas un buzz''

L'animateur Willy Dumbo est montée au créneau pour apporter des précisions sur l'affaire concernant la demande en mariage de la chanteuse Vitale sur le plateau de Willy à Midi. L'animateur de Life TV assure qu'il ne s'agit nullement d'un buzz.

Affaire Vitale : Les précisions de Willy Dumbo

La chanteuse coupé decalé, Bomisso Nadège, alias Vitale, a reçu une demande en mariage en pleine émission télé. C'était à l'émission Willy à Midi, diffusée ce mercredi 22 février 2023 sur Life TV.

En effet, Marco Versace, artiste et homme d’affaires, qu'elle a récemment présenté comme son amoureux, a fait irruption sur le plateau de Willy Dumbo pour faire une demande en mariage à sa dulcinée. Ce dernier a offert une bague en diamant à la Beyoncé d’Afrique. Ce bijou aurait coûté plus de 6000 euros, soit près de quatre millions de francs CFA.

Les images de ce moment assez romantique inondent les réseaux sociaux suscitant de nombreux commentaires. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nombreux sont ceux qui ne croient pas véritablement pas en cette histoire. Pour arrapel, en début d'année 2021, la chanteuse avait fait croire à l'opinion publique qu'elle était mariée à l'arrangeur Momo Wang, avant de confesser qu'il s'agissait d'un buzz.

Face aux doutes affichés par de nombreux internautes, Willy Dumbo est monté au créneau pour apporter des précisions. '' Cette fois-ci ce n’est pas un BUZZ. Je suis le témoin oculaire de plus de 6 jours de préparation… Des appels ça et là pour faire de Vitale la femme la plus heureuse ce jour. Merci à tous les proches de son M Marko Versace notamment Serges Kama avec qui tout a été peaufiné. Félicitations, Miss Bomisso bientôt Madame BROU '', a écrit Willy Dumbo sur sa page Facebook.