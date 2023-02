Zuckerberg lance une version payante de Facebook et Instagram

Marc Zuckerberg, patron de Meta, se prépare à lancer une version payante de Facebook et d'Instagram. Cette nouvelle mesure concerne la vérification des comptes. Cependant, l'accès à ces deux plateformes demeure gratuit.

Instagram, Facebook : Ce que Marc Zuckerberg change

Marc Zuckerberg a décidé de faire de l'année 2023 "l'année de l'efficacité". Dimanche 19 février 2023, le fondateur de Meta a fait une annonce importante. Il s'agit de l'instauration de "Meta Verified", un service d'authentification payant. "Nous testons Meta Verified, un nouveau pack d'abonnement qui inclut la vérification de compte avec des protections contre l'usurpation d'identité et l'accès à une visibilité et une assistance accrues", affirme la société américaine sur son site officiel.

Il s'agit pour Marc Zuckerberg de "permettre aux gens, en particulier aux créateurs, d'établir plus facilement une présence afin qu'ils puissent se concentrer sur la création de leurs communautés sur Instagram ou Facebook".

En pratique, il s'agit d'un ensemble d'abonnements sur Instagram et Facebook qui comprend un badge vérifié qui authentifie le compte de l'utilisateur avec identifiant gouvernemental, protection proactive des comptes, accès à l'assistance des comptes, visibilité et portée accrues .

Meta précise que la nouvelle disposition débute par un test progressif en Australie et en Nouvelle-Zélande plus tard cette semaine pour savoir ce qui est le plus précieux avant que Meta Verified ne s'étende au reste du monde. "Meta Verified est disponible à l'achat direct sur Instagram ou Facebook en Australie et en Nouvelle-Zélande à partir de cette semaine. Les gens peuvent acheter un abonnement mensuel pour (USD) 11,99 $ sur le Web et (USD) 14,99 $ sur iOS et Android ", fait savoir le communiqué.